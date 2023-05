Gegenüber der Russischen Botschaft schallt ein ukrainisches Lied leise aus einem kleinen Lautsprecher, Bilder vom Krieg liegen auf dem Boden, eine blau-gelbe Fahne weht im Wind. Die Dreharbeiten zu „Im Westen nichts Neues“ begannen ein Jahr vor dem Angriffskrieg. Seit Erscheinen hat das Thema den Film begleitet. Schuch stört sich daran: „Ich fand es etwas zu kurz gedacht. Es herrschen ja immer Kriege. Ich will das auch gar nicht so groß machen. Es geht nur darum, dass wir uns wohl einfach gewöhnt haben an gewisse Kriegsschauplätze.“

Wir laufen unter der Quadriga hindurch auf die grüne Front der Laubbäume zu. Im Schatten der Blätter nimmt er die Sonnenbrille ab. Seit 13 Jahren lebt er in Berlin, in Neukölln. Geboren wurde er in Jena, als Sohn einer Ärztin und eines Psychiaters. Wie seine Schwester Karoline ging er der Schauspielerei nach, lernte das Fach in Leipzig, spielte Theater in Berlin und Wien. Von seinen Eltern schaute er sich ab, seine Rollen „Patienten“ zu nennen. „Man darf nicht werten oder unterscheiden, wer da vor einem ist. Es geht mir dabei nur um den Prozess: sich dieser Person anzunehmen und dann Informationen zusammenzuführen.“ Nur bei der Lösung, da hinke der Vergleich: Die ­brauche ja nicht jede seiner Figuren. Man überprüfe vielmehr Stereotypen. Hat er nach dem internationalen Erfolg Sorge vor Angeboten aus Übersee, die Klischee-Rollen für deutsche Schauspieler parat haben? „Die Klischees lagen schon auf dem Tisch.“ Fiel es leicht, abzusagen? „Absagen fällt mir leichter als zusagen.“