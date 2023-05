Lord of the Lost tritt mit Glamrock an, mit einem Lied, das sie einer ganzen Ära in den Siebziger- und Achtzigerjahren gewidmet haben: „Blood & Glitter“. Der Titel ist dem gleichnamigen Fotoband von Mick Rock entlehnt, der schon vor gut 20 Jahren erschienen ist. Der Brite, der vor eineinhalb Jahren gestorben ist, begleitete unter anderen über viele Jahre David Bowie bei seinen Konzerten, aber auch Lou Reed, Pink Floyd, Blondie, die Ramones, The Sex Pistols, The Stooges und Queen. „Niemand hat David Bowie häufiger fotografiert als Mick Rock, seine Bilder kennt jeder“, sagt Harms. Von Bowie stammt auch das Vorwort in dem aufwendig gestalteten Bildband.

Der gebürtige Hamburger Harms wollte im von ihm mitgeschriebenen Lied das Lebensgefühl der damaligen Zeit wieder aufgreifen. „Wir fanden, dass der Titel des Buchs ein toller Name für ein Lied oder ein Album ist.“ Und weil sie für den ESC in Liverpool einen Song brauchten, um den sie eine Show stricken konnten, entstand „Blood & Glitter“. Schon beim Vorentscheid waren die Bühne und die Outfits in Rot und Gold getaucht. Im Video dazu stehen die Musiker wie Kinder in einem Regen aus Blut. Genau das wollte die Band auch für Liverpool. Für das große Finale an diesem Samstag wurde alles nur noch hochskaliert, wie Harms sagt. Die Kostüme aus Lack und Leder, die von der Münchner Designerin Corinna Mikschl und ihrem Label Handmade With Blood entworfen wurden, zeigen noch mehr Haut, Harms steht auf noch höheren Plateauschuhen, und ihr Choreograph Marvin Dietmann, der Conchita Wurst 2014 mit seiner „Rise Like A Phoenix“- Inszenierung zum ESC-Sieg verhalf, zündet eine bombastische Feuershow ab und lässt dabei natürlich auch Pyroblut von der Decke der Liverpool-Arena herabregnen.