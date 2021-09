Einen Eindruck davon bekommt man an diesem Sommertag im Juli, an der Rue Pasquier in der Zentrale von Balmain in Paris, wo auch Karl Lagerfeld in den Fünfzigern als junger Assistent seine Karriere begann. Die Tür des Aufzugs öffnet sich auf der obersten Etage. Es geht über Atelier-Flure, rechts und links sitzen junge Leute an Schreibtischen. Überall blitzt und glänzt es. Sehr viel Gold, sehr viel Bling. „Die Arbeit an der Schau“, sagt Rousteing. Dann eine Treppe hinauf in sein Büro. Der Straßenlärm klingt von hier aus weit entfernt. Für Pariser Verhältnisse arbeitet Rousteing ungewöhnlich weit über der Stadt. Ein passender Ort, denn er sagt: „Als Designer muss man in der Zukunft leben.“ Zum Einstand bei Balmain hat er renovieren, einen Schreibtisch aus schwarzem Marmor heranschaffen lassen. Rousteing streicht über die große, glatte Fläche. „Meine Küche zu Hause sieht auch so aus. So mag ich es.“

Die Balmain-Jacke, zweireihig, bestickt, starke Schultern, war schon in den nuller Jahren ein Trend. Da setzte auch Rousteing an und kreierte einen Look, der die Coolness dieser Jacke mit jedem anderen Stück zitierte. Das war weit weniger gefällig als der Look der Zeit, verkaufte sich aber umso besser. So sei es noch heute. „Nicht das T-Shirt mit dem Logo ist unser Bestseller, es sind die aufwendigsten, teuersten Stücke.“ So sei es auch jetzt in der Pandemie. Und die für Balmain aktuell wichtigen Märkte lägen eher nicht in Europa, sondern in Asien. Auch die Vereinigten Staaten gehörten dazu.