Der magische Ort Club hatte für die Mode immer eine enorme Strahlkraft. Das britische Victoria and Albert Museum ließ bereits 2013 mit der Ausstellung „Club to Catwalk“ das London der 80er-Jahre wiederaufleben, in dem Musik, Mode und Kunst ihre enge Beziehung vor allen Dingen an einem Ort austrugen: im Club. Hier gewannen Subkulturen wie die New Romantics, Camp und Goth an Kontur, hier loteten Charaktere wie der australische Performancekünstler, Designer und Clubbesitzer Leigh Bowery oder der Musiker Boy George die Grenzen des Geschmacks aus und setzten dabei etwa herzhaft und kunstvoll Theaterschminke, Pailletten, Tüll und Satin ein. Die über achtzig Kostüme der Ausstellung signalisierten, was auch heute den Club zu einem Sehnsuchtsort für die Mode macht: Hier ist sie frei von kommerziellen Zwängen und nur kreative Kraft, die es jedem ermöglicht, sich nach Lust und Laune selbst zu erfinden.

„Wenn man nicht absolut umwerfend aussah, kam man nicht rein“, sagt der Fotograf Jamie Morgan, der damals seine Karriere in London begann, „und umwerfend hieß nicht, dass man einen teuren Look von der Stange kaufte. Was zählte, war, dass man seiner eigenen Persönlichkeit Ausdruck verlieh, dass man sich damit Mühe gab. Je unerhörter, desto besser!“