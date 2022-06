Die politische und wirtschaftliche Krise in Venezuela hat in den vergangenen Jahren zu einem regelrechten Exodus geführt. Laut Schätzungen der Vereinten Nationen haben in den letzten sechs Jahren mehr als sechs Millionen Venezolaner ihr Land verlassen, mehr als fünf Millionen von ihnen sind in verschiedenen Ländern Lateinamerikas gelandet. Länder wie Kolumbien, Ecuador und Peru sind mit dem Ansturm überfordert, auch dort gibt es seit der Pandemie immer mehr Armut – und in der Folge Feindseligkeit gegenüber den Ankömmlingen aus Venezuela. Viele Venezolaner suchen nun ihr Glück in den USA, wie die Zahlen der amerikanischen Grenzbehörden belegen. Viele von ihnen werden zwar schon in Mexiko aufgehalten, doch das hält die anderen nicht ab. Geblendet vom amerikanischen Traum und den Erfolgsgeschichten jener, die es geschafft haben, riskieren immer mehr den Weg durch den Darién.

Den Hilfsorganisationen bereitet das Kopfzerbrechen. Ein Mitarbeiter der regionalen Diözese, die in Necoclí mit dem UN-Hochkommissariat für Flüchtlinge zusammenarbeitet, erzählt, dass die meisten Venezolaner sehr wenig Ahnung von der Route haben und sich der Gefahren nicht bewusst seien. „Auf diesem Weg hilft einem keiner, niemand wartet, wenn jemand nicht mehr weiterkann.“ Während beispielsweise die Haitianer meist sehr gut ausgerüstet und vorbereitet seien, fehle es den Venezolanern in der Regel an den einfachsten Dingen wie etwa guten Schuhen. Hinzu komme, dass viele von ihnen kaum Geld haben. Das mache sie sehr anfällig für jede Form von Ausbeutung bis hin zur Rekrutierung durch bewaffnete Gruppen in der Region.