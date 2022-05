Der Bedarf an Makroalgen steigt jedenfalls rapide, die weltweite Produktion in speziellen Aquakulturen – im Gegensatz zu wild wachsendem Tang, der direkt im Meer oder an Stränden gesammelt wird – hat sich nach Angaben der UN-Welternährungsorganisation seit den 1950er-Jahren vertausendfacht und lag 2019 bei etwa 34,7 Millionen Tonnen frischer Algen. Führend im Anbau sind asiatische Länder, China vor Südkorea, Indonesien und den Philippinen, und obwohl Sansibar im Jahr nur 11.000 bis 12.000 Tonnen Trockengewicht produziert, während es China auf die beinahe 200-fache Menge bringt, spielt dieser Sektor eine sehr wichtige Rolle für die Wirtschaft der Inselgruppe: Algen sind nach Nelken und dem Tourismus die wichtigste Devisenquelle, in 56 Dörfern bietet die Branche rund 25.000 Menschen einen Job, 80 Prozent davon sind Frauen. Sie hielten anfangs durch, als die ersten Männer schon wieder absprangen. Und als die Preise für Seetang stiegen, sich die Verdienste für die harte Arbeit richtig lohnten, hatten sie damit ein gutes Einkommen. Das lockt seit ein paar Jahren auch wieder mehr Männer.