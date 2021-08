12. August 2021

Text: ALEX BOHN

Fotos: ANNIKA WEERTZ

Model: PASCAL KAPITZA

Fotoassistenz: STEPHAN GRÄFE

Sicher ist, dass der Mensch ein zeitliches Wesen ist, das als Teil der Natur eingebettet in ihre Rhythmen lebt. Die Zeit ist ein Faktor, der uns permanent beschäftigt, zum Beispiel, wenn sie fehlt, plötzlich mal im Überfluss da sein sollte oder nicht als „quality time“ taugt. Wie abhängig wir von der Zeit als Ordnungsgerüst sind, hat die Covid-19-Pandemie offenbart: Als die üblichen gesellschaftlich vereinbarten Zeitstrukturen kollabierten, in denen Arbeit, Schule und Freizeit eingebettet sind, entstand die Notwendigkeit, Zeit in vielen Bereichen neu und selbst zu organisieren. Diese unerwarteten und ungewohnten Freiheitsgrade, in denen das eigene Leben plötzlich selbst austariert werden musste und muss, empfinden die meisten Menschen aber eher als überfordernd denn als lustvoll. Mit unserer standardisierten Zeit vermessen lässt die Pandemie sich auch nicht, sie verläuft in Wellen; wann sie endet, können wir mit unseren Mitteln nicht erkennen.