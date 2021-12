Was uns da seine Kolorierung aufdrängt, weil sich seine Form noch fremdartiger geriert, ist dennoch kein außerirdisches Artefakt, sondern Werk menschlicher Ingenieure: das James Webb Space Telescope, das ambitionierteste Stück Weltraumhardware, das je gebaut wurde. Am 12. Oktober war es per Schiff aus Kalifornien hier im Raumfahrtzentrum bei Kourou in Französisch-Guyana an der Nordostküste Südamerikas eingetroffen. Am 5. November wird es seit einigen Tagen in der Halle dort unten für die Montage auf eine Trägerrakete vom Typ Ariane 5 ECA vorbereitet. Sie soll das Gemeinschaftsprojekt der NASA, der europäischen ESA sowie der kanadischen CSA nach aktueller Planung am 24. Dezember ins All tragen, auf dass es dort ein wahrhaft großes Erbe antrete. Mit dem „JWST“, oder einfach „Webb“, wollen die Astronomen über das hinausblicken, was das Hubble Space Telescope in den drei Jahrzehnten seines Einsatzes vom Universum sichtbar gemacht hat. Weit darüber hinaus.



Die Planungen begannen, noch bevor Hubble überhaupt im Orbit war. Das Projekt eines „Next Generation Space Telescope“, wie es zunächst hieß, wurde dann 2002 auf Initiative des damaligen NASA-Chefs Sean O’Keefe nach einem seiner Vorgänger benannt. James E. Webb hatte sich in seiner Amtszeit von 1961 bis 1968, als es für die Amerikaner vor allem darum ging, vor den Sowjets auf dem Mond zu landen, das Verdienst erworben, in der NASA die Grundlagenforschung zu stärken. Trotzdem kam die Namenswahl bei den europäischen Partnern nicht überall gut an. Und insofern der Amerikaner Edwin Hubble heute nicht mehr als alleiniger Entdecker der Expansion des Kosmos gelten kann und bekannt ist, dass der Belgier Georges Lemaître zwei Jahre vor Hubble darauf kam, hätte sich durchaus ein europäischer Namenspatron angeboten.

Andererseits zahlen die Amerikaner den Löwenanteil der Rechnung. Europa steuert den Start und anderthalb Instrumente bei, Kanada ein weiteres Instrument und Amerika den ganzen Rest, insbesondere Entwicklung und den Bau des Teleskops. Im Jahr 1997 rechnete man mit Kosten von etwa 500 Millionen Dollar und einem Start im Jahr 2007. Doch dann geriet das Vorhaben immer mehr zu einem Albtraum für Projektmanager. Eine Kostenüberschreitung jagte die nächste, was bald auch die Aussicht anderer Vorhaben auf Finanzierung belastete. Als „Telescope that ate Astronomy“ betitelte Nature das Projekt im Jahr 2010, und im Jahr darauf wäre es um ein Haar gestrichen worden. Nun startet es mit 14 Jahren Verspätung und kostet knapp zehn Milliarden Dollar – keine unbemannte Raummission war je teurer. Umso weniger darf am 24. Dezember und den Wochen danach schiefgehen. Selten hat sich die internationale Astronomen-Community so auf ein neues Instrument gefreut. Doch zugleich war ihr wohl noch nie so bange. Und allein der Anblick des fragil wirkenden Gebildes dort unten in der Reinraumhalle in Kourou lässt einen das nachvollziehen.