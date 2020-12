My home is my castle

Wohnaccessoires neu arrangiert : My home is my castle

Seitdem wir mehr zu Hause sind, nehmen wir unsere Einrichtung anders wahr. Man erkennt schnell die Defizite, wenn man sich mit einem Buch zurückziehen will und das Licht schlecht ist, wenn man den Tisch decken möchte, aber das Porzellan oder die Gläser einfach nicht mehr stimmen. Jahrelang fiel das nicht auf, weil man so viel unterwegs war, weil man Anschaffungen verschob, weil man gar nicht mehr richtig zu Hause war.

Jedenfalls lohnt es sich jetzt, da viele von zu Hause arbeiten, nach der Devise „My home is my castle“ zu handeln – und ein bisschen in Wohnaccessoires zu investieren. Wir von Kuball & Kempe, Gestalter aus Hamburg mit Showroom in Saint-Rémy-de-Provence im Süden von Frankreich, denken uns seit mehr als 20 Jahren Produkte für deutsche Traditionsmanufakturen aus.

Ob Meissener Porzellan, Gläser und Karaffen für die Kristallglasmanufaktur Theresienthal, Fürstenberg-Porzellan oder auch die Deutschen Werkstätten Hellerau: Sie alle verjüngen hochwertiges Handwerk und modernisieren das Sortiment der deutschen Manufakturen, die längst zu Kulturinstitutionen geworden sind.

Wir versuchen, Marken in ein zeitgemäßes Gewand zu kleiden. Ob Kaffeebecher oder Sushi-Sets, Spielzeugkrokodile oder Rotter-Gläser mit Alice-im-Wunderland-Motiven, ob flamboyantes Philodendron-Blätter-Dekor auf Fürstenberg-Porzellan oder Ming-Drachen für die Porzellan-Manufaktur Meissen: Manchmal genügt es, Vorhandenes einfach mit anderen Teilen zu ergänzen, den Fernseher auf das goldene Tecta-Skateboard zu stellen – und schon hat das Zuhause einen neuen Look, schon beginnt in den eigenen vier Wänden eine Reise im Kopf.