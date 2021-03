I m Haus von Ingo Bajerke brennt noch Licht. Es ist eins der wenigen im Dorf, in denen noch jemand wohnt. In der Nachbarschaft hängen die Rollläden müde herunter, das Geschäft gegenüber steht leer. Die meisten haben ihr Haus schon an den Energiekonzern RWE verkauft, weil die Braunkohle-Bagger sich hier in die Erde fressen sollen. Bajerke weist mit der Hundeleine in der Hand auf die anderen Häuser. „Der ist nach Österreich zu seiner Tochter gezogen, der nach Viersen, der nach Rheindahlen und der nach Neu-Keyenberg“, sagt er. Offiziell heißt die Siedlung, die ein paar Kilometer entfernt das mehr als tausend Jahre alte Dorf ersetzen soll, ein bisschen anders. Das Geschichtslose trägt sie als Klammerzusatz im Namen: Keyenberg (neu).