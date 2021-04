Dorf ohne Corona-Fall : „Die Kleinheit ist wichtig“

Aktualisiert am

Waldreich: Die Gegend im Hunsrück, hier der Nationalpark Hunsrück-Hochwald Bild: dpa

Unter den Einwohnern von Lieg gab es bisher keinen Corona-Fall. Im Interview erzählt Ortsbürgermeister Heinz Zilles vom Leben in der Dorfgemeinschaft – und warum es in einer solchen viel schöner als in der Stadt sein kann.