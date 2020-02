Filmkritiker zu Academy Awards : Welche Schauspieler bekommen die Oscars 2020?

In der Nacht zum Montag werden die wichtigsten Filmpreise der Welt vergeben. Welche Schauspielleistung hat in jüngster Zeit am meisten überzeugt? Unsere Filmkritiker legen sich fest.

#OscarsSoWhite hieß es, als die Nominiertenliste bei den Academy Awards 2016 vor Weißen nur so strotzte. Ein Blick auf die Nominierten in den vier Schauspielkategorien in diesem Jahr zeichnet ein ähnliches Bild. Mit Cynthia Erivo für ihre Rolle als Harriet Tubman ist nur eine einzige Nicht-Weiße nominiert – und das trotz zahlreicher Alternativen. Erst im Januar gewann die Rapperin Awkwafina den Golden Globe für die beste Hauptdarstellerin in einem Musical oder einer Komödie. In „The Farewell“ spielt sie eine junge New Yorkerin, die ihre an Krebs erkrankte Großmutter in China besucht.

Auch in diesem Jahr werden die Schauspielkategorien von den immer gleichen Filmen dominiert. Allein sechs Filme sind in zwei oder mehr Kategorien vertreten. Scarlett Johansson ist als einzige Schauspielerin sogar zweimal nominiert.

Die Nominierten

Bester Haupdarsteller

Antonio Banderas in „Leid und Herrlichkeit“

Leonardo DiCaprio in „Once Upon A Time In Hollywood“

Adam Driver in „Marriage Story“

Joaquin Phoenix in „Joker“

Jonathan Pryce in „Die zwei Päpste“

Beste Hauptdarstellerin

Cynthia Erivo in „Harriet – Der Weg in die Freiheit“

Scarlett Johansson in „Marriage Story“

Saoirse Ronan in „Little Women“

Charlize Theron in „Bombshell – Das Ende des Schweigens“

Renée Zellweger in „Judy“

Bester Nebendarsteller

Tom Hanks in „Der wunderbare Mr. Rogers“

Anthony Hopkins in „Die zwei Päpste“

Al Pacino in „The Irishman“

Joe Pesci in „The Irishman“

Brad Pitt in „Once Upon A Time In Hollywood“

Beste Nebendarstellerin

Kathy Bates in „Der Fall Richard Jewell“

Laura Dern in „Marriage Story“

Scarlett Johansson in „Jojo Rabbit“

Florence Pugh in „Little Women“

Margot Robbie in „Bombshell – Das Ende des Schweigens“