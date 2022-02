F.A.Z.-Reihe „Junge Köpfe“ : Was ist Arbeit, Kevin Kühnert?

Arbeit bestimmt unseren Alltag. Viele Menschen verbringen mehr Zeit am Arbeitsplatz als im Bett. Aber was bedeutet Arbeit für uns? Welche Rolle spielen Gehalt und sozialer Status? Verfolgen Sie die Diskussion mit SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert im Livestream.

Arbeit bestimmt unseren Alltag. Viele Menschen verbringen mehr Zeit am Arbeitsplatz als im Bett. Aber was bedeutet Arbeit für uns? Welche Rolle spielen Gehalt und sozialer Status? Und was hat Arbeit mit Selbstverwirklichung zu tun?

Viele Menschen leiden unter dem Stress im Job, aber kann man so einfach aus dem Hamsterrad aussteigen? Was ist Arbeit für Leute, die jahrelang eine Stelle suchen? Was hat Arbeit mit Würde zu tun? Und was heißt das für den Traum von einer Welt ohne Arbeit oder zumindest mit einem bedingungslosen Grundeinkommen? Ist der Haushalt oder das Ehrenamt auch Arbeit? Und wann fängt die Arbeit im Homeoffice an? Arbeit kann krank machen, sie kann süchtig machen, kann sie auch glücklich machen?

Die F.A.Z.-Redakteure Helene Bubrowski und Simon Strauß diskutieren einmal im Monat mit prominenten Persönlichkeiten aus Politik und Kultur über die großen Fragen unserer Zeit. Die vierte Folge von F.A.Z. Junge Köpfe widmet sich im Dialog mit Kevin Kühnert, dem neuen Generalsekretär der SPD, der Frage „Was ist Arbeit?“.

Verfolgen Sie die Diskussion über die Bedeutung von Arbeit im Livestream am 8. Februar um 18.30 Uhr.