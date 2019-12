Umfrage : Johnson schlägt Corbyn bei letztem TV-Duell vor Wahl

Sechs Tage vor der Parlamentswahl in Großbritannien haben sich Premierminister Boris Johnson und Oppositionsführer Jeremy Corbyn am Freitag in der BBC einen Schlagabtausch über den Brexit geliefert. Einer YouGov-Umfrage zufolge waren 52 Prozent der Befragten hinterher der Meinung, dass Johnson das letzte TV-Duell vor dem Urnengang am 12. Dezember für sich entschieden hat. Johnsons Konservative liegen auch in Wahlumfragen vor Corbyns Labour-Partei. Beobachter sahen die Fernsehdebatte als letzte Chance für Corbyn, den Abstand zu Johnson zu verringern.

In der Brexit-Debatte warf Corbyn Johnson vor, die Briten mit seinem Versprechen zur raschen Umsetzung des EU-Ausstiegs zu täuschen. Großbritannien werde vielmehr Jahre brauchen, um in schwierigen Verhandlungen neue Handelsverträge abzuschließen, warnte Corbyn. Johnson wiederum ging Corbyn für dessen Haltung zu einem neuen Brexit-Referendum an. Der Oppositionschef plädiert für eine weitere Volksabstimmung, will dabei aber neutral bleiben. Mehr als drei Jahre nachdem die Briten knapp für einen Austritt aus der EU votiert haben, dürfte die anstehende Wahl darüber entscheiden, wann, wie und möglicherweise ob überhaupt der Brexit vollzogen wird. Wenn Johnson gewinnt, tritt Großbritannien nach jetzigem Stand am 31. Januar aus der EU aus.