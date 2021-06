Sommerfahrplan : Bahn setzt auf den neuen ICE „XXL“

Der Fernverkehrszug bietet mehr als 900 Fahrgästen Platz und ist von heute an auf zentralen Strecken im Einsatz. Damit schafft die Deutsche Bahn zusätzliche Kapazitäten für Tausende Reisende am Tag.

Mit dem Beginn des Sommerfahrplans an diesem Sonntag hat die Deutsche Bahn ihr Angebot ausgeweitet. Nach Konzernangaben sollen mehr ICE-Züge unter anderem in beliebten Ferienregionen eingesetzt werden und täglich über 10.000 zusätzliche Sitzplätze zur Verfügung stehen. Außerdem ging am Morgen erstmals der neue XXL-ICE mit Platz für mehr als 900 Fahrgäste in den regelmäßigen Einsatz.

Der XXL-ICE fährt nun fahrplanmäßig von Hamburg über Hannover und Frankfurt am Main bis in die Schweiz nach Basel, Zürich und Chur. Auch auf der Route Hamburg-Dortmund-Köln-Frankfurt Flughafen-Stuttgart-München ist er unterwegs. Der erste der neuen Züge startete am Morgen vom Bahnhof Hamburg-Altona.

Im Rahmen einer Jubiläumsveranstaltung am Berliner Hauptbahnhof hatte am Dienstag Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier einen der 374 Meter langen XXL-ICE auf den Namen „Bundesrepublik Deutschland“ getauft.