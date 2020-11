Johnsons Selbstisolation : Ein Premierminister in der Klemme

Am Montagmorgen meldete sich Boris Johnson mit aufgesetzt wirkender guter Laune aus seiner Privatwohnung und versicherte per Video, „fit wie ein Metzgerhund“ zu sein. Es ist ein Lieblingsbild des britischen Premierministers, das er schon im Sommer, nach seiner Genesung von der Covid-Erkrankung, verwendet hatte. Jetzt musste er wieder in die Selbstisolation, nachdem er am Donnerstag einen Abgeordneten getroffen hatte, der kurz darauf positiv getestet wurde. Johnson versuchte, der misslichen Lage etwas Heiteres abzugewinnen, als er seine Botschaft mit den Worten begann: „Die gute Nachricht ist, dass das Test- und Kontaktverfolgungssystem des Gesundheitsdienstes immer effektiver arbeitet. Die schlechte Nachricht ist, dass sie mich angeklingelt haben.“

Einen ungünstigeren Quarantäne-Zeitpunkt hätte sich Johnson vermutlich kaum vorstellen können. Am Freitag waren ihm zwei seiner engsten Mitarbeiter abhanden gekommen, und viele in seiner Partei verlangen seither einen „Neustart“ der Regierung. Nebenher sucht Johnson, wie die meisten Regierungschefs in der Welt, nach Wegen, die fortschreitenden Corona-Infektionen einzudämmen, und dann ist da noch ein politischer Prozess, der im Königreich gelegentlich in Vergessenheit zu geraten droht: In sieben Wochen endet die sogenannte Übergangsphase nach dem Brexit. Gelingt den britischen und europäischen Verhandlungspartnern nicht bald ein Durchbruch, drohen beide Seiten am 31. Dezember mit großen wirtschaftlichen Verwerfungen auseinanderzugehen.

Die drei Komplexe sind unglücklich miteinander verwoben. Der Auszug von Chefberater Dominic Cummings und Kommunikationsdirektor Lee Cain hatte auch mit deren Corona-(Miss-)Management zu tun, und die Leerstelle in Downing Street könnte wiederum die Verhandlungen mit der EU beeinflussen. Radikale Austrittsfreunde befürchten, der Weggang der „Brexit Boys“ könnte Johnson kompromissbereiter machen und zu einem unvorteilhaften Verhandlungsergebnis führen. Andere wiederum halten für möglich, dass Johnson nun erst recht beweisen will, dass ihm die Hand nicht von Cummings geführt wurde – er also umso entschiedener eine harte Positionen vertreten könnte.

Am Sonntag rief der Verhandlungschef der britischen Regierung, David Frost, in Erinnerung, dass er es ist, der in der Verantwortung steht. Bevor er nach Brüssel aufbrach, setzte er einen langen Tweet ab, in dem er von „einigen Fortschritten“ sprach, zugleich aber warnte er davor, dass die Bemühungen auch „scheitern könnten“. Angestrebt wird eine Einigung bis Donnerstag, um bis Ende des Jahres noch genügend Zeit für den Ratifikationsprozess zu haben.

Im vergangenen Herbst konnte der Durchbruch für die Austrittsverhandlungen nur eine Etage über der Arbeitsebene erzielt werden. Johnson und der damalige irische Premierminister Leo Varadkar verabredeten sich zu einem Waldspaziergang und durchschlugen dabei den Knoten. Ein vergleichbares Rettungsmanöver müsste Johnson jetzt per Zoom vornehmen.

Warme Worte zum Abschied des Chefberaters

Am Wochenende sah es so aus, als könnte der Verlust von Cummings und Cain den Premierminister für längere Zeit beschäftigen und lähmen. In mehreren Zeitungen tauchten Vorwürfe gegen Johnson auf, die auf Cummings und Cain oder deren Vertraute zurückzugehen schienen. Einer lautete, der Premierminister sei „entscheidungsschwach“, weshalb der Beraterstab die wichtigen Dinge über Kabinettsbürominister Michael Gove gespielt habe. Gove hatte Cummings in seiner Zeit als Bildungsminister „entdeckt“. In Umlauf gerieten auch wenig schmeichelhafte Nachreden über Johnsons Verlobte Carrie Symonds. Diese maße sich in allen Fragen ein Mitspracherecht an und bombardiere ihren Lebenspartner täglich mit unzähligen Textnachrichten zu politischen Fragen, hieß es.

Ob es noch zu einer umfassenderen „Abrechnung“ mit dem früheren Dienstherrn kommt, sei es in Form längerer Blogs oder eines Buchs, bleibt abzuwarten. Der „Daily Telegraph“, der über enge Beziehungen in die Machtzentrale verfügt, berichtete von einem eher „warmen“ Abschied. So habe Johnson seinen Kommunikationschef in einer kleinen Rede als „guten Freund“ bezeichnet, der er auch bleiben werde.

In dem Gespräch, das Johnson zuvor mit Cummings und Cain geführt (und das den sofortigen Auszug der beiden zur Folge) hatte, soll Johnson sogar die Tür für eine spätere Zusammenarbeit aufgestoßen haben. Er hoffe, die „Band“ könne zu einem geeigneten Zeitpunkt wieder zusammenkommen, soll er gesagt haben. Spekuliert wurde, ob damit die Wahlkampagne 2024 gemeint war.

Mehr zum Thema 1/

Von allen Seiten wird beteuert, Cummings und Cain seien aus freien Stücken gegangen. Cummings kann immerhin auf einen Blog aus dem Januar verweisen, in dem er vermutete, am Ende des Jahres „nicht mehr gebraucht“ zu werden. In Downing Street wird hervorgehoben, dass Cummings sein aktuelles Hauptdossier noch bis Ende Dezember von zuhause aus bearbeiten werde: die Organisation der Corona-Massentests. Es soll nicht nach einem Zerwürfnis, gar einer unehrenhaften Entlassung klingen. Cummings selbst hat sich nicht mehr geäußert, seit er am Freitagabend mit einen Karton in den Händen den Amtssitz Johnsons verlassen hat.

Die Vermutung, dass Cummings und Cains in einen raschen Weggang gedrängt wurden, hält sich gleichwohl hartnäckig – ebenso die Überzeugung, dass Symonds eine entscheidende Rolle dabei gespielt hat. Die 32 Jahre alte Frau, eine frühere Pressesprecherin der Konservativen Partei, wurde in den vergangenen Tagen von vielen erleichterten Tory-Abgeordneten für ihre Haltung gelobt. Überlegungen, ob sie eine formale Position im Büro des Premierministers erhalten sollte, würden in Downing Street allerdings nicht verfolgt, berichtete der „Telegraph“ am Sonntag. Dies könne Johnson noch schwächer aussehen lassen, würde befürchtet.