Wie erkläre ich’s meinem Kind? : Was bei einer Rezession passiert

Wirtschaftlich richtet diese Maßnahme große Schäden an. Denn wie bei einer Reihe von Dominosteinen wirft ein umgefallener Stein den nächsten um. Das muss man sich wie folgt vorstellen: Wenn Person A kein Geld verdient, kann sie auch nicht mehr ins Restaurant gehen, wie viele andere mit ihr auch, sodass der Restaurantbesitzer, Person B, mit seinem Restaurant weniger Geld verdient, als er dafür ausgeben muss – für die Miete, für die Lebensmittel, für Köche und Kellner. Wenn das eine Weile so bleibt, muss er seinen Laden schließen und wird mit seinen Mitarbeitern arbeitslos. Und weder Person A und alle, denen es geht wie ihr, noch Leute wie Person B und ihre Mitarbeiter können sich noch ein neues Auto kaufen, sodass Autoproduzent C und seine Mitarbeiter im schlimmsten Fall auch arbeitslos werden. Es wird von den Menschen insgesamt also weniger gearbeitet, weniger Geld verdient – und weniger erfunden und entwickelt, was man zukünftig produzieren und verkaufen könnte.

So eine Phase nennen wir Wirtschaftskrise oder Rezession. Sie ist schlecht, weil sich Menschen um ihre Zukunft sorgen und Fortschritt und Wachstum gebremst werden. Politiker versuchen aus diesem Grund zu helfen. Wem ein Unternehmen gehört, der bekommt jetzt Geld vom Staat, das er erst nach der Krise wieder zurückgeben muss. Mit diesem Geld kann er zum Beispiel seine Mitarbeiter bezahlen, und diese verlieren nicht ihre Arbeit. Das Problem: Auch der Staat hat nicht unendlich viel Geld und kann nur für ein paar Monate helfen. Wenn die Kontakteinschränkungen also noch länger als der Sommer dauern, droht sich die Krise zu verschlimmern. Das ist sehr gefährlich. Denn in der Geschichte waren es ziemlich oft wirtschaftliche Turbulenzen, Rezessionen, die politische Unruhen nach sich zogen.

Nicht nur aus medizinischen Gründen müssen wir also hoffen, dass so wenig Menschen wie möglich sich mit dem Coronavirus anstecken – sondern auch aus wirtschaftlichen Gründen. Wenn alles gut läuft, werden nicht viele Menschen in Deutschland arbeitslos. Nach Ende des Kontaktverbots werden sie wieder Klamotten, Essen und Maschinen produzieren und kaufen. Urlaubsreisen werden sie sogar ganz viele unternehmen, nachdem sie wochenlang zuhause sitzen mussten. All das kann dazu führen, dass die Rezession schnell überwunden ist und die deutsche Wirtschaft wieder wächst.