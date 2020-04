Wie erkläre ich’s meinem Kind? : Warum Freunde Freunde bleiben

F.A.Z.-Newsletter „Familie“ Leben mit Kindern: Die wichtigsten Artikel zu Familienorganisation, Erziehung, Finanzen, Schule, Wohnen und Freizeit. Abonnieren Sie den Newsletter „Familie“.

Wenn jemand unser Freund wird, wenn wir anfangen, ihn oder sie zu mögen, dann bleibt das meist so. Deswegen bleiben Freunde wohl auch Freunde, wenn sie sich eine lange Zeit nicht gesehen haben, auf unterschiedliche Schulen gehen oder in verschiedenen Städten wohnen. „Bewertungen sind sehr resistent und nicht leicht wieder rückgängig zu machen“, sagt Georg Halbeisen, Sozialpsychologe an der Universität Trier. (Sozialpsychologen erforschen den Zusammenhang von unserem Denken und Fühlen mit unserem Kontakt mit anderen. Und „resistent“ heißt so viel wie stabil und unempfindlich.) Hat man einmal gute Erfahrungen mit jemandem gemacht, verbindet man schöne Erlebnisse mit ihr oder ihm, zum Beispiel wie Frodo, der von Sam auf einer langen, schwierigen Reise begleitet wurde, dann bleibt die Bewertung noch lange positiv, also gut. „Wenn man ab und an mal an die Person denkt, aber keine positive Erfahrung mehr macht, dann reduziert das nicht die subjektive positive Bewertung der Person“, sagt Halbeisen.

Warum denn das? Wir merken es manchmal gar nicht, wenn die positive Erfahrung ausbleibt, also der Freund oder die Freundin uns zum Beispiel schon länger nichts mehr vom Pausenbrot abgegeben hat. Oder aber wir bemerken es, merken es uns aber nicht so gut, weil es nicht zu dem vorher gesammelten Wissen passt. Ein bisschen so, als ob man etwas in eine Dose packt und ganz weit hinten im Regal verstaut. „Menschen wollen vermeiden, dass ihre Welt an irgendeiner Stelle unstimmig ist“, sagt Halbeisen. Der Mensch hat das Bedürfnis danach, dass gewisse Dinge in seinem Leben gleichbleiben. Wenn die schlechten Erfahrungen und Erlebnisse überhand nehmen, kann es vorkommen, dass man sagt „das ist nicht mehr mein Freund“, um die Welt wieder stimmig zu machen.

Aber selbst wenn eine Freundschaft mal kaputtgeht: Forscher haben herausgefunden, dass es hilft, an eine frühere, gute soziale Beziehung zurückzudenken, an einen Freund, der einen getröstet hat, wenn man beim Schulsport den entscheidenden Torschuss nicht reingemacht hat, oder an eine Freundin, mit der man stundenlang am Telefon hängen konnte. „Dann erinnern wir uns an unsere soziale Selbstwirksamkeit und glauben, dass soziale Beziehungen in Zukunft gelingen werden“, sagt Halbeisen. Wir können zum Glück ja auch neue Freunde finden.

Gerade Übergangsphasen sind Phasen, in denen wir auch Freunde verlieren können, etwa der Wechsel von der Grundschule auf die weiterführende Schule, oder später vom Studium ins Berufsleben. Das kann passieren, muss aber nicht. Wenn eine solche Phase überstanden ist und wir uns nach Monaten endlich wieder in die Arme fallen – dann sind wir eben immer noch Freunde. Und oft ganz überrascht und erleichtert, dass wir einfach da weitermachen können, mit dem, was wir uns erzählen oder miteinander machen, wo wir aufgehört haben. Als hätten wir uns erst gestern das letzte Mal gesehen. Das ist zum Glück nicht nur nach Übergangsphasen so, sondern auch nach einem langen Sommerurlaub oder nach ein paar Wochen, in denen wir wegen der Corona-Pandemie unserer Freunde nicht treffen können.