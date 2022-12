Wie erkläre ich’s meinem Kind? : Was gute Vorsätze sind

Am 31. Dezember werden es wohl viele von uns wieder ordentlich krachen lassen. Und blitzen und funkeln. Auch wenn er mancherorts durch Regeln eingeschränkt wird: Feuerwerk und Knallerei zu Silvester sind bei uns der beliebteste Brauch, das alte Jahr zu verabschieden, das neue willkommen zu heißen – und, in diesem Aberglauben hat der Brauch seine Wurzel, mit dem ganzen Spektakel die bösen Geister zu vertreiben, die sich sonst gleich im nächsten Jahr breitmachen. Eine Vorsichtsmaßnahme also.

Es gibt überhaupt eine ganze Reihe von Maßnahmen an Silvester, dem neuen Jahr eine Richtung zu geben. Schließlich schauen viele Menschen bei der Gelegenheit noch einmal zurück auf das, was hinter ihnen liegt, und überlegen sich, was wohl auf sie zukommt. Manchen kommen solche Gedanken auch in einer ruhigen Minute an ihrem Geburtstag, aber an Silvester fragen sich das viele, und da lässt es sich leichter teilen.

Bleigießen ist auch so ein Brauch, sich gemeinsam mit dem Neuen zu befassen. Meist ist es heutzutage ein anderes Metall, Zinn, das über einer Kerzenflamme so lange erhitzt wird, bis es flüssig ist. Dann gießt man es zum Abkühlen in eine Wasserschale. Aus den seltsamen Formen, in denen das Metall erstarrt, soll man dann die Zukunft ablesen können. Das ist natürlich Quatsch, aber es kann ganz lustig sein zu raten, was die eine oder andere Form darstellen soll und was das alles zu bedeuten hat.

Die ernsthafteste Art, sich zum Jahreswechsel mit dem zu beschäftigen, was vor uns liegt, sind die guten Vorsätze. Statt einfach zu raten oder zu hoffen, wie es wohl wird und dass sich etwas ändert, kann man sich nämlich auch überlegen, was man selbst dafür tun kann, dass es sich ändert. Das klingt ganz einfach, ist aber ziemlich tückisch – weil sich viele Leute gleich zu viel vornehmen und sich dann schon nach kurzer Zeit geschlagen geben müssen. Vor allem wenn Erwachsene bei der Gelegenheit mit dem Rauchen aufhören oder mehr Sport machen wollen, merken sie schnell, dass es mit einem Vorsatz allein nicht getan ist: Sie brauchen einen Plan, wie sie das machen wollen, und am besten auch noch gleich ein paar Ideen, was sie machen, wenn sie merken, dass sie heimlich anfangen, sich vor dem eigenen Vorsatz zu drücken.

Die sechs Wochen zwischen Aschermittwoch und Ostern nutzen viele Leute für einen ganz ähnlichen Versuch: Für die Christen war das früher eine Fastenzeit, übrig geblieben ist davon die Idee, für eine Zeitlang auf etwas zu verzichten, das man schon ein bisschen vermisst – auf Süßigkeiten oder Fleisch, aufs Fernsehen oder Computerspielen, auf Zigaretten oder Alkohol. Dass es zeitlich begrenzt ist, macht die Sache ein ganzes Stück einfacher als ein Vorsatz, der gleich für immer gelten soll. Und wenn man es schließlich geschafft hat, ist es eigentlich gar kein schlechtes Gefühl. Wenn man aber bei den Neujahrsvorsätzen nach ein paar Tagen oder Wochen merkt, dass man sie nicht durchhalten kann, und wenn man das vielleicht sogar nicht zum ersten Mal merkt, weil es auch im letzten Jahr schon nicht geklappt hat, dann ist das eigentlich gar kein so gutes Gefühl.

Das kann man vermeiden, wenn man nicht gleich einen Haufen gute Vorsätze fasst, sondern vielleicht nur einen. Wenn man ihn nicht ganz allgemein formuliert, sondern möglichst genau – also statt „mehr Sport machen“ vielleicht sagt, dass man einmal in der Woche laufen und einmal schwimmen gehen will. Oder statt „mehr lesen“ sich einen gemütlichen Lesenachmittag in der Woche vornimmt, vielleicht immer an dem Tag, an dem sonst nicht so viel los ist. Und wenn man sich dann noch vorher überlegt, was passieren soll, wenn es mal nicht klappt – dass man es zur Not auch mal nachholen kann oder es sogar einmal im Monat ausfallen lassen darf, ohne dass gleich der ganze gute Vorsatz dahin ist –, dann kann man es zumindest mal versuchen.