Wie man Weltmeister wird? Kommt darauf an. Seit Sonntag haben wir neue Fußballweltmeisterinnen: Das Team aus Spanien hat sich im Finale gegen die Spielerinnen aus England mit 1:0 durchgesetzt. 32 Teams haben teilgenommen, einen Monat lang hat das Turnier gedauert, und am Ende gab es diesen einen Titel. Das ist bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften, die noch bis Sonntag in Budapest stattfinden, schon anders: Die Wettkämpfe sind auf insgesamt neun Tage verteilt, und es gibt 49 Goldmedaillen zu gewinnen. In einigen Disziplinen sind die Gewinnerinnen und Gewinner weltberühmt, in vielen werden sie in ihren Herkunftsländern verehrt. Das wollen natürlich die meisten: die Besten sein, berühmt, angehimmelt. Und das macht die Sache nicht gerade einfacher.

Der Weg ist lang: Wer sportlich besonders gut ist, fällt in der Regel auf. Bei den Bundesjugendspielen zum Beispiel. Oder in dem Sportverein, bei dem er oder sie mitmacht. Auch von dort ist es allerdings noch weit: Die Besten im Verein messen sich im Wettkampf auf Landkreisebene, dann in ihrem Bundesland, die Besten dort können bei den deutschen Titelkämpfen mitmachen und sich dort für die Teilnahme an den Europa- und schließlich an den Weltmeisterschaften qualifizieren, also so gut abschneiden, dass sie zum nächstgrößeren Turnier eingeladen werden.

Meist gibt es in Sportvereinen nicht nur Leute, die dabei helfen, dass noch besser wird, wer sowieso schon gut oder zumindest vielversprechend ist. Sondern es gibt dort auch Leute, die bei der Frage beraten, welche Sportart die richtige ist für die besonderen Eigenschaften jedes einzelnen Talents. Es gibt nämlich zum einen die besonderen Fähigkeiten, die gut für eine bestimmte Sportart sind: Ausdauer oder Schnelligkeit zum Beispiel, Körpergröße oder Kraft. Zum anderen gibt es aber auch Eigenschaften wie Kampfgeist und Disziplin, die für jeden Wettkampfsport wichtig sind. Nur wer wirklich, wirklich gewinnen will und auch dann noch eine Schippe drauflegt, wenn es eigentlich schon wehtut, kann gewinnen. Und nur, wer nicht nur trainiert, wenn es gerade Spaß macht und sonst nichts Besseres zu tun ist, sondern regelmäßig und mit vollem Einsatz, kommt wirklich weiter.

Das kostet Nerven, außerdem kostet es Zeit, und die muss man erstmal haben. Und drittens kann es auch richtig Geld kosten, für die passende Kleidung und Ausrüstung. Und es bedeutet noch mehr: Man muss den richtigen Sportverein finden und da dann auch irgendwie hinkommen zum Trainieren. Man muss zu Wettkämpfen fahren und, wenn sie größer und wichtiger werden, richtig reisen, denn niemand fängt gleich mit einer Weltmeisterschaft an. Man braucht die Unterstützung der Familie – und später auch noch die des Arbeitgebers, denn selbst Weltmeister zu sein, reicht in den seltensten Fällen zum Leben, und der Job muss irgendwie erlauben, so viel Zeit und Kraft in den Sport zu stecken.