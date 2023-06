Manches, was wir Menschen im Weltall beobachten, können wir nur erklären, wenn wir uns etwas vorstellen, was wir nicht beobachten können. Bei der Dunklen Materie soll sich das jetzt ändern.

Ganz ehrlich gesagt: was Dunkle Materie ist, weiß kein Mensch. Sicher ist nur, dass sie mit großem D geschrieben wird und dass sie da ist. Vor genau neunzig Jahren fiel das einem Astronomen auf, der Galaxienhaufen beobachtete. In einem bestimmten Sinn sind das die größten Objekte im Universum: Ansammlungen von Hunderten bis Tausenden von Sternenwolken ähnlich unserer Milchstraße, die einander in einem gemeinsamen Schwerefeld umtanzen.

Das Problem: Sie tanzen zu schnell. Bei ihrem Tempo muss das Schwerefeld, das sie herumwirbelt, stärker sein als jenes, das die Galaxien mit ihren Sternen und Gaswolken selbst erzeugen – jedenfalls dann, wenn Schwerkraft so wirkt, wie man heute denkt, dass sie wirkt. Wenn das stimmt, muss es inmitten der Galaxien eines Galaxienhaufens eine Zusammenballung von Materie geben, die zwar ein Gravitationsfeld hat, aber kein Licht aussendet und auch keines zurückwirft oder auch nur verschluckt. Sie ist vollkommen dunkel und durchsichtig. Deshalb haben die Forscher sie Dunkle Materie genannt.

Dunkle Energie ist das größere Problem

Inzwischen haben die Forscher noch andere Befunde, die sich nur durch eine solche Dunkle Materie befriedigend erklären lassen. Demnach gibt es im Universum rund fünf Mal mehr Dunkle Materie als normales Material, also solches, das sich aus Atomen zusammensetzt. Weil es so viel ist, spielt die Dunkle Materie eine Hauptrolle in den Prozessen, die den heute beobachtbaren Kosmos hervorgebracht haben. Die Europäische Weltraumorganisation ESA schickt deshalb am 1. Juli ein neues Weltraumteleskop ins All. „Euclid“ soll präziser, als es bisher möglich ist, feststellen, wie die Dunkle Materie im Weltraum großräumig verteilt ist. Zugleich hoffen die Physiker auch auf neue Hinweise darauf, worum es sich bei der Dunklen Materie überhaupt handelt.

Zwar könnte man sich vorstellen, Dunkle Materie bestehe einfach aus Objekten, die zwar nicht leuchten oder angeleuchtet werden, sonst könnte man sie ja sehen, die aber trotzdem Ansammlungen normaler Atome sind, interstellare Steinbrocken vielleicht. Doch diese Idee können Physiker heute ausschließen, jedenfalls für die größte Menge der Dunklen Materie. Es muss sich um etwas ganz Anderes handeln.

Eine Möglichkeit wäre, dass es Myriaden von Schwarzen Löchern sind. Diese Objekte sind für ihre Größe zu schwer, um selbst Licht aus ihrem Gravitationsfeld entkommen zu lassen. So etwas ist theoretisch zu erwarten, und es wurde auch schon vielerorts beobachtet. Sehr schwere Sterne kollabieren zu Schwarzen Löchern, wenn ihnen der Brennstoff ausgeht. Doch in den Mengen, die nötig wären, um die Dunkle Materie damit zu erklären, könnten sie nur auftreten, wenn es sich um Überbleibsel des Urknalls handelte.

Da halten es die meisten Forscher für wahrscheinlicher, dass eine bisher unbekannte Sorte von Elementarteilchen die Dunkle Materie bildet. Einen Namen haben sie schon: „Axionen“ nennen die Forscher die bislang nur von ihnen angenommenen Teilchen, die, wenn es sie gibt, sehr leicht sein müssen. Ein Axion wäre rund hundert Milliarden Mal leichter als ein Elektron. In Frage kämen aber auch sehr schwere Teilchen, die trotzdem kaum Wirkung auf Licht oder Atome ausüben. Eine bei Elementarteilchenphysikern lange sehr populäre Theorie hatte genau solche Teilchen vorausgesagt, doch trotz jahrzehntelanger Anstrengung wurden bisher keine solchen „Wimps“, wie sie auch genannt werden, nachgewiesen.

Damit stellt die Dunkle Materie die Physiker heute vor eines ihrer größten Rätsel. Größer ist eigentlich nur noch das der „Dunklen Energie“, wieder mit großem D, über die „Euclid“ ebenfalls mehr herausfinden soll. Auch sie füllt den beobachtbaren Kosmos, allerdings völlig gleichmäßig. Dunkle Energie ist sozusagen eine Eigenschaft des leeren Raums, aber mit dem Effekt, diesen Raum aufzublähen und sich damit beständig selbst zu vermehren. Sie macht sich daher bemerkbar, indem sie die seit dem Urknall andauernde Expansion des Alls weiter beschleunigt. Seit Astronomen dies vor rund 25 Jahren herausfanden, ist die Dunkle Materie das bei weitem kleinere Problem.