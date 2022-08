Wie erkläre ich’s meinem Kind? : Warum Vogelfedern so toll sind

Der aus Südostasien stammende Argusfasan hat seinen Namen wegen der spektakulären Flecken auf den Armfedern: In der griechischen Mythologie ist Argos ein Riese mit vielen Augen am ganzen Körper. Bild: Senckenberg Naturmuseum

Warum haben Vögel eigentlich Federn? Ist doch logisch, werden die meisten antworten: Damit sie fliegen können. Zugegeben, das scheint nahezuliegen, stimmt allerdings so nicht. Zwar würden Buchfinken und Kohlmeisen, Waldkäuze und Seeadler, Kraniche und Sturmmöwen ohne Federn niemals abheben, aber entwickelt haben sich diese hübschen, mal einfarbigen, mal knallbunten Gebilde aus anderen Gründen. Die Eroberung des Himmels stand jedenfalls erst ganz am Ende – als ungeplante Zugabe nämlich.

Um zu klären, was es mit der Feder auf sich hat, fangen wir mit einer etwas unappetitlichen Frage an: Wieso riecht unser Schweiß? Bestünde er nur aus Wasser und Salz, könnten wir ihn gar nicht erschnüffeln. Die entscheidende Zutat sind sogenannte Proteine, also Eiweiße, die der Körper nicht nur über den Darm, sondern zusätzlich über die Haut entsorgt. Dort werden sie von Bakterien verwertet, wodurch der typische Mief entsteht. Man kennt das vom Power-Aroma der Raubkatzen beim Zoo-Besuch: Tiger und Löwen fressen Fleisch, das zu einem großen Teil aus Eiweiß besteht. Sie nehmen dauernd so viel davon zu sich, dass sie den Überschuss mit den Exkrementen loswerden müssen. Entsprechend scharf riecht es in ihren Gehegen.

Proteinbombe Insekt

Nun ernähren sich viele Vögel ebenfalls von echten Proteinbomben, zum Beispiel Insekten. Sie können jedoch nur einen Teil dieses – ganz nebenbei bemerkt: – überlebensnotwendigen Stoffs nutzen, etwa um Eier zu produzieren. Der Rest muss unbedingt aus dem Körper raus. Aber die Ausscheidungen vieler Vögel stinken kaum oder gar nicht. Und Schweißdrüsen haben sie auch keine. Abkühlung verschaffen sie sich, indem sie hecheln, sich in den Schatten verziehen oder ein Bad nehmen. Ein Teil der Proteine entsorgt der Vogel mit seiner Harnsäure. Die extra müffelnden und im Eiweiß vorhandenen Schwefelverbindungen wandern dafür in die Federn.

Dort sorgen sie für einen speziellen Effekt. Der Ornithologe Josef Reichholf sagt, erst der Schwefel mache „die Feder weich und biegsam und trotzdem widerstandsfähig. Eine Stahlfeder gleicher Größe und Dicke würde viel leichter brechen als eine Vogelfeder“. Blieben die Schwefelverbindungen im Körper des Tiers, käme es zu Vergiftungserscheinungen. Weil Vögel Warmblüter sind, läuft ihr Stoffwechsel die ganze Zeit volle Pulle. Sie haben mehr als vierzig Grad Körpertemperatur, und der Flug verbraucht so viel Energie, dass es ihn eigentlich gar nicht geben dürfte, wenn man davon ausgeht, dass die Natur immer auf Sparsamkeit aus ist. Deswegen müssen Eiweißüberschüsse besonders schnell und effizient entsorgt werden. Mit der Feder als Mülldeponie klappt das supergut.

Regelmäßig ein neues Federkleid

In regelmäßigen Abständen mausern Vögel, das heißt, sie wechseln ihr Gefieder. Alte Federn fallen aus, neue wachsen nach. Das passiert zum einen, weil das Gefieder ständig im Einsatz ist und verschleißt. Zum anderen werden auch intakte Federn abgestoßen und ersetzt. Dabei handelt es sich um eine Art Entgiftungskur. Funktioniert die Mauser nicht nach Plan, wird der Vogel krank. Bei Arten, die sich auf eine Reise nach Südeuropa oder Afrika vorbereiten, kommt es während der Mauser zu besonders großen Proteinüberschüssen im Körper. Denn der Vogel frisst vor dem Abflug mehr als sonst, um Fett zu speichern, von dem er während seines Trips lebt. Bei der ganzen Schlemmerei nimmt er aber auch eine Menge Eiweiß auf, das über die Haut zügig ausgeschieden werden muss – ab in die Federn.

Übrigens besteht die Feder aus Keratin. Das ist dasselbe Protein, aus dem unsere Haare und Fingernägel oder die Hornhufe der Pferde aufgebaut sind. Ein Singschwan hat vor allem wegen seines langen Halses mehr als zwanzigtausend Federn, eine Meise bringt es immerhin auf ungefähr tausend. Das sichtbare Kleid des Vogels setzt sich größtenteils aus Konturfedern zusammen. An ihrem Kiel entspringen feine Äste, von denen noch zartere Bogen- und Hakenstrahlen ausgehen. Wie bei einem Reißverschluss greifen sie ineinander und bilden die sogenannte Fahne. An den Schwingen eines Vogels überlagern sich solche Federn, so dass eine Tragfläche entsteht. Zwischen Feder und Haut wärmt eingeschlossene Luft den Körper. Wer es sich schon mal unter einer Daunendecke bequem gemacht hat, weiß, wie perfekt das funktioniert.