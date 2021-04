Wie erkläre ich’s meinem Kind? : Wie Kondensstreifen entstehen

Wolken stellen wir uns kugelig rund und fluffig vor. Dann gibt es aber auch lange, weiße Streifen, die man manchmal am Himmel sieht. Was hat es mit diesen künstlichen Wolken auf sich?

Was gibt es Schöneres, als im Sommer im Gras zu liegen und sich von der Sonne die Haut wärmen zu lassen? Wenn man dann entspannt in den Himmel schaut, fallen einem immer wieder weiße Streifen auf, die Flugzeuge dort zurücklassen und die wie dünne Wolken aussehen. Aber was hat es damit eigentlich auf sich? Und warum verschwinden diese sogenannten Kondensstreifen manchmal nach kurzer Zeit wieder? Die Antwort ist gar nicht so kompliziert.

Ähnlich wie Autos stoßen auch Flugzeuge Abgase aus, die bei der Verbrennung von Kerosin, dem Treibstoff für Flugzeuge, entstehen. Diese heißen Flugzeugabgase enthalten unter anderem Wasserdampf und kleine Rußpartikel. Ruß kennt man zum Beispiel auch, wenn man einen Kaminofen im Wohnzimmer stehen hat. Wenn der Ofen eine Weile gelaufen ist, kann es sein, dass die Glasscheibe ganz schwarz und dreckig wird – bei den Ablagerungen handelt es sich um Ruß, der bei der Verbrennung von Holz entstanden ist. Weil Flugzeuge in einer Höhe von ungefähr zehn Kilometern unterwegs sind, landen die Abgase mitsamt des Wasserdampfes und der Rußpartikel in einer sehr, sehr kalten Umgebung, in der die Temperatur bei etwa minus vierzig Grad Celsius liegt.

Wenn es so kalt ist, kommt es zur Kondensation des Wasserdampfs: Die Wassermoleküle hängen sich an die Rußpartikel und werden zu Eiskristallen. Das heißt: Der gasförmige Wasserdampf wird erst flüssig und gefriert anschließend. Den Vorgang der Kondensation kennen wir auch aus dem Alltag: Wenn wir zum Beispiel im Winter unseren warmen und feuchten Atem gegen eine kalte Fensterscheibe hauchen, beschlägt das Glas an dieser Stelle mit winzigen Tröpfchen. Zurück zu den Flugzeugen: Die vielen Eiskristalle, die an den winzigen Rußteilchen entstanden sind, verbinden sich miteinander und sehen von Weitem aus wie weiße Streifen.

Für uns sichtbare Kondensstreifen entstehen am besten, wenn die Luft um das Flugzeug herum feucht ist, also viele Wasserteilchen enthält. Den Teilchen ist es in der Luft zu feucht und sie hängen sich lieber an die Eiskristalle, zu denen die Mischung aus Wasserdampf und Rußpartikeln aus den Abgasen des Flugzeuges geworden ist. Je mehr Wasserteilchen sich an die Eiskristalle hängen, desto größer werden die Kondensstreifen und desto besser und länger sind sie zu sehen. Manchmal sind sie so groß, dass daraus richtige Wolken werden. Künstliche Wolken, versteht sich, denn sie sind ja vom Menschen gemacht. Oft ist es aber so, dass die Luft ziemlich trocken ist und mehr Wasserteilchen aufnehmen will. In diesem Fall lösen sich die Kondensstreifen schnell, also in wenigen Minuten, auf: Die kleinen Wasserteilchen verlassen ihre Zusammenschlüsse um die Rußpartikel und setzen dort an, wo sie gebraucht werden, nämlich in der trockenen Luft.