Wie erkläre ich’s meinem Kind? : Wie im Krieg mit Wörtern gekämpft wird

In der Ukraine wird mit Raketen und Panzern und anderen schrecklichen Waffen gekämpft. Aber dafür, wie sich ein Krieg entwickelt, können auch Wörter eine entscheidende Rolle spielen – in drei Richtungen.

Will zeigen, dass viele Landsleute seine Entscheidungen richtig finden: der russische Präsident Wladimir Putin bei einer Rede Mitte März in Moskau Bild: AP

Eine „militärische Sonderoperation“: Mit diesem seltsam umständlichen Wort hat der russische Präsident Wladimir Putin in der Nacht, als sein Land die Ukraine angegriffen hatte, den Krieg bezeichnet. Ein paar Tage später wurde es in Russland sogar verboten, von Krieg zu sprechen, wenn es um das ging, was die eigenen Soldaten gerade im Nachbarland machten. Wer sich nicht daran hält, kann bis zu fünfzehn Jahre lang ins Gefängnis gesperrt werden. Auch die Wörter „Angriff“ und „Invasion“ sind bei der Gelegenheit verboten worden. „Invasion“ ist ein Fremdwort für Eindringen.

Fridtjof Küchemann Redakteur im Feuilleton. Folgen Ich folge



Bei dem, was der russische Präsident mit seinem Krieg erreichen will, ist ihm egal, dass Tausende Menschen sterben, Russen wie Ukrainer, ob sie als Soldaten kämpfen oder sich verstecken oder fliehen. Er nimmt Tod und Leid und Zerstörung in einem schier unfassbaren Ausmaß in Kauf – und dann stört er sich daran, dass Leute in seinem Land den Krieg beim Namen nennen?

Es ist tatsächlich ein Unterschied, ob von einem Krieg die Rede ist oder nicht, es hat eine Wirkung, sogar eine dreifache: den Soldaten gegenüber, die in diesen Krieg geschickt werden; nach innen, innerhalb Russlands; und nach außen. Dass Krieg eine schreckliche Situation ist, wissen Menschen, seit sie Krieg führen. „Operation“ klingt hingegen wie im Krankenhaus, wie etwas, das Experten mit besonderer Vorsicht, Sorgfalt und Genauigkeit machen, damit etwas nachher besser ist als vorher. Putin möchte auf alle Fälle vermeiden, dass die Leute in seinem Land sich fragen, ob richtig ist, was gerade in der Ukraine geschieht. Ob das, was ihr Präsident beschlossen hat, eigentlich eine gute Entscheidung war für ihr Land, oder ob sie sich nicht lieber zusammentun und dafür sorgen sollten, dass das Töten und die Zerstörung aufhören.

Das ist natürlich auch eine Frage, die für die Soldaten wichtig ist: Wenn sie überzeugt sind, dass die Befehle, die sie ausführen, richtig sind, kämpfen sie mit größerer Entschlossenheit. Deshalb hat Putin nicht nur sicherheitshalber das Wort Krieg verboten, sondern auch behauptet, die russischen Soldaten sollten die Ukraine nicht etwa überfallen, sondern befreien, und zwar von den „Nazis“. Das Wort kommt von „Nationalsozialismus”, einer schrecklichen politischen Überzeugung, die vor achtzig Jahren unter einem Mann namens Adolf Hitler in Deutschland geherrscht hatte. Sie wertete Menschen ab und hetzte vor allem gegen Menschen jüdischen Glaubens. Sie führte zum „Holocaust” – dem Massenmord an sechs Millionen Juden.

Damals gehörten die Ukraine und Russland zusammen zu einem Land namens Sowjetunion. Nazi-Deutschland hat auch dieses Land im Zweiten Weltkrieg angegriffen und war der gemeinsame Feind. Dass in der Ukraine heutzutage Nazis an der Macht seien, ist gelogen, das wissen wir, aber für viele russische Soldaten konnte das schon nach einem guten Grund zum Kämpfen klingen. Eine andere Behauptung war, in der Ukraine würden die Menschen den russischen Soldaten zujubeln und sie mit Blumen empfangen. Aber auch das stimmt nicht. Die Menschen in der Ukraine kämpfen für ihre Freiheit und wollen nicht unter russischer Herrschaft leben. Die russischen Soldaten haben schon viele Ukrainerinnen und Ukrainer umgebracht.