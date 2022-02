Wie erkläre ich’s meinem Kind? : Wie ein Bundespräsident gewählt wird

Vor fünf Jahren wurde Frank-Walter Steinmeier schon einmal zum Bundespräsidenten gewählt: Am 12. Februar 2017 nimmt er nach der Wahl durch die Bundesversammlung im Plenarsaal des Reichstagsgebäudes in Berlin den Glückwunsch des amtierenden Bundespräsidenten Joachim Gauck entgegen. Bild: dpa

Wenn Frank-Walter Steinmeier am Sonntag aller Voraussicht nach wieder zum Bundespräsidenten gewählt wird, dann zucken manche vielleicht nur mit den Schultern: Ach ja, der Bundespräsident, dieser nette Onkel, der jedes Jahr die Weihnachtsansprache hält und auch sonst viele wichtige Reden! Dabei ist der Bundespräsident der erste Mann im Staat, so steht es in der Verfassung, dem deutschen Grundgesetz, das die wichtigsten Regelungen für das Land und für das Zusammenleben der Menschen hier enthält. Der Bundespräsident ist der wichtigste Repräsentant Deutschlands, sein Vertreter also, er ernennt Bundeskanzler und Bundeskanzlerinnen, ernennt und entlässt die Ministerinnen und Minister und muss die Gesetze unterschreiben. Deshalb ist er für das Land so bedeutsam, dass die Parteien bei seiner Wahl so wenig wie möglich dem Zufall überlassen.

Im Grunde genommen kann jeder als Bundespräsident kandidieren, also sich zur Wahl aufstellen lassen, der deutscher Staatsbürger ist, hierzulande wählen darf und mindestens vierzig Jahre alt ist. Wie es dann wirklich läuft, ist aber ein wenig komplizierter. Denn bislang sind immer nur Männer Bundespräsidenten geworden – und dann auch nur solche, die entweder schon lange Politiker waren oder vorher eine andere hoch angesehene Funktion in der Gesellschaft innehatten. Horst Köhler zum Beispiel war vorher Präsident des Internationalen Währungsfonds. Diese Einrichtung passt auf, dass Länder auf der ganzen Welt nicht in schlimme Geldschwierigkeiten kommen. Roman Herzog war früher Präsident des Bundesverfassungsgerichts, also der wichtigste Richter im ganzen Land. Oder Joachim Gauck, der war lange Jahre Chef der Stasi-Unterlagenbehörde, in der Akten darüber aufgehoben wurden, wie in der DDR eine Geheimpolizei die Bürger überwacht und zum Teil verfolgt hat. Christian Wulff oder jetzt Frank-Walter Steinmeier waren vor ihrer Amtszeit wichtige Politiker, Wulff Ministerpräsident von Niedersachsen, Steinmeier Kanzleramtschef und dann lange Außenminister.

Der Bundespräsident wird von einer Gruppe Menschen gewählt, die extra dafür zusammengestellt wird und nur für diese Wahl zusammenkommt. Sie heißt Bundesversammlung und besteht aus allen Bundestagsabgeordneten, den Politikern in unserem Parlament also, dazu kommen ebenso viele Wahlleute, die von den Parlamenten der einzelnen Bundesländer bestimmt werden. Das können Vertreter aus der Landes- und Kommunalpolitik sein, aber auch Schauspieler, Wissenschaftler oder Sportler. So gehört am Sonntag zum Beispiel der Virologe Christian Drosten der Bundesversammlung an. Dieses Mal wird der Bundespräsident von 1472 Wahlberechtigten gewählt, und das, wenn nötig, sogar mehrmals. Beim ersten Mal muss ein Kandidat oder eine Kandidatin die absolute Mehrheit erhalten, mehr als die Hälfte aller Stimmen. Wenn sich die Stimmen so verteilen, dass niemand mindestens 737 Stimmen bekommt, wird die Wahl wiederholt. Wenn es auch beim zweiten Mal keine absolute Mehrheit für einen Kandidaten gibt, wird die Wahl noch einmal wiederholt, und jetzt, beim dritten Mal, gewinnt, wer einfach nur am meisten Stimmen bekommt, auch wenn es weniger als die Hälfte aller Stimmen ist.

Um das Amt und seine Würde nicht zu beschädigen, einigen sich die Mehrheitsparteien im Bundestag in aller Regel schon lange vor der Wahl auf einen gemeinsamen Kandidaten. Wenn ein Kandidat über die Parteigrenzen hinweg geschätzt wird wie jetzt Frank-Walter Steinmeier, ist das ziemlich leicht. Deshalb gilt seine Wahl am Sonntag auch als sicher; seine drei Gegenkandidaten von AfD, Freien Wählern und der Linken sind chancenlos. Sie werden dennoch von diesen Parteien aufgestellt, um zu zeigen, dass sie der Wiederwahl Steinmeiers etwas entgegensetzen wollen.

Bei weniger eindeutigen Kandidaten kann eine Bundespräsidentenwahl auch zeigen, dass die Macht der Regierungsparteien ihre Schwächen hat. Bei der Wahl von Christian Wulff 2010 konnte man das gut beobachten. Sein Vorgänger, Horst Köhler, war vorzeitig zurückgetreten, und die schwarz-gelbe Regierungskoalition hatte sich schnell auf Wulff als Kandidaten geeinigt. SPD und Grüne nominierten daraufhin Joachim Gauck und die Linke die Bundestagsabgeordnete Luc Jochimsen. 2010 stellte die schwarz-gelbe Koalition zusammen 644 der 1244 Mitglieder der Bundesversammlung, mehr als die Hälfte der Wahlberechtigten. Eigentlich hätte es für Wulff also im ersten Wahlgang reichen müssen. Hat es aber nicht, weil Joachim Gauck auch bei CDU und FDP viele Anhänger hatte. Wulff wurde erst im dritten Wahlgang gewählt – eine Schlappe nicht nur für ihn, sondern auch für die schwarz-gelbe Koalition. Die hat ja nicht mal ihre eigenen Reihen im Griff, so wurde es damals gewertet.

Überhaupt ist die Frage, wer mit Unterstützung der großen Parteien als Bundespräsident kandidieren darf, oft auch das Ergebnis eines höchst unwürdigen politischen Postengeschachers in Koalitionen, in denen Zugeständnisse immer einen Preis haben. Das höchste Amt im Staat soll eigentlich überparteilich sein. Wenn jemand als Bundespräsident gewählt wird, der Mitglied einer Partei ist (wie fast alle Politiker), dann ruht diese Mitgliedschaft während der Amtszeit. Doch selbst der Bundespräsident ist indirekt in die politischen Ränke- und Machtspiele in der Hauptstadt verstrickt. Ob er will oder nicht.