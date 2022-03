Wie erkläre ich’s meinem Kind? : Was wir tun können, wenn die Angst immer größer wird

In der Zeit des Kriegs in der Ukraine kennen das viele Leute: Es gibt eine Art Angst, die will uns nicht aus dem Kopf und scheint dabei immer größer zu werden. Dieser Eindruck hat seinen Grund. Und man kann etwas dagegen tun.

Angst verleiht Flügel. Das ist ein altes Sprichwort, und es stimmt natürlich nicht. Wie soll das auch gehen, Flügel verleihen? Aber im übertragenen Sinn ist schon was dran: Es gibt eine Art Angst, die uns innerlich darauf vorbereitet, dass es brenzlig werden kann. Wir sind dann besonders wachsam und bereit, rasch zu reagieren. Unser Herz schlägt schneller, und das Blut kann mehr Sauerstoff transportieren, den unsere Muskeln zum Fliehen oder Kämpfen benötigen. Gut, dass es diese Angst gibt – eine Angst, die da ist, wenn wir sie brauchen können! Und gut, dass es in unserem heutigen Leben nur ganz wenige Situationen gibt, in denen wir dann auch wirklich fliehen oder kämpfen müssen.

Es gibt aber noch andere Formen von Angst. Eine von ihnen kommt nicht, wenn wir sie brauchen, sondern sie ist, wenn wir sie haben, immer da. Fast scheint es, als könnten wir sie gar nicht mehr loswerden. Diese Angst verleiht keine Flügel, sondern es ist, als würde sie uns im Gegenteil fast lähmen. Es gibt Menschen, bei denen ist eine solche Angst wirklich eine Krankheit, entstanden durch schreckliche Erlebnisse, und sie brauchen ärztliche Hilfe und Kraft und Zeit, um sich von dieser Angst zu befreien.

Im Kleinen gibt es das auch für andere Menschen: Momente, in denen wir uns mit unseren Ängsten im Kreis drehen. Sie wachsen in uns, werden groß und größer, und es wird immer schwerer, das eigene Leben nicht davon bestimmen zu lassen. Wenn anderswo schreckliche Dinge passieren wie gerade jetzt mit dem Krieg in der Ukraine, dann braucht es für eine solche Angst keine eigene schlechte Erfahrung, sondern etwas, das man allen Menschen eigentlich nur wünschen kann: Phantasie und Einfühlungsvermögen.

Was wäre, wenn auch wir angegriffen würden? Wenn wir in unseren Wohnungen nicht mehr sicher sein könnten vor Raketenbeschuss? Wenn wir uns verstecken oder fliehen müssten? Wenn unsere Familien nicht zusammenbleiben könnten und wir uns um einander Sorgen machten wie nie zuvor? Es ist eine schreckliche Situation, die viele, viele Menschen in der Ukraine gerade erleben. Wir erfahren durch die Nachrichten davon, durch Gespräche auf dem Schulhof oder in der Familie – oder direkt von Menschen, die sich aus der Ukraine zu uns gerettet haben. So weit ist es ja nicht: Die Ukraine ist ein Nachbarland unseres Nachbarlands Polen.

Allen Menschen machen solche Fragen zu schaffen. Vor allem bei Kindern, die diesen Sorgen besonders hilflos gegenüberstehen, ist es wichtig, dass sie mit ihnen nicht alleinbleiben. Dass sie ihre Eltern fragen können, wenn sie etwas nicht verstehen, dass sie ihnen ihr Herz ausschütten können, wenn sie sich Sorgen machen, dass sie beruhigt und getröstet werden.

Aber wie kann es überhaupt sein, dass eine Angst in uns zu wachsen scheint? Dass sie, auch wenn wir nichts Neues, zusätzlich Beunruhigendes erfahren, immer größer wird? Das passiert, weil sich unser Kopf und unser Körper gegenseitig hochschaukeln. Es reicht nämlich manchmal schon, dass wir uns etwas vorstellen, und schon reagiert unser Körper darauf fast so, als hätten wir es wirklich erlebt.

Wer schon einmal in eine Zitronenscheibe gebissen hat, kann sich das leicht vorstellen: wie es ist, den säuerlich-frischen Duft zu riechen, das saftige Fruchtfleisch in den Fingern zu halten, den Mund zu öffnen, die Augen zu schließen und … Wir müssen es gar nicht wirklich erleben, damit uns das Wasser – gemeint ist der Speichel – im Mund zusammenläuft. Das beliebte Zitronenexperiment zeigt auf einfache Weise, dass unsere Vorstellungskraft ausreicht, um eine körperliche Reaktion auszulösen.

Das funktioniert leider nicht nur, wenn wir uns tolle Erlebnisse vorstellen oder lustige wie den Biss in eine Zitrone. Es funktioniert auch bei Angst. Und es passiert noch mehr: Unser Gehirn, das die körperliche Reaktion ausgelöst hat, registriert diese körperliche Reaktion dann wiederum und sieht sich in seiner Angst bestätigt. Als würde es etwas sagen wie: „Mein Körper meldet mir, da stimmt was nicht. Da lege ich lieber noch mal eine Schippe Angst drauf.“ Man muss kein großer Experte sein, um darauf zu kommen, was der Körper mit dieser „Schippe mehr“ jetzt macht: Seine Angstreaktion wird ebenfalls stärker.

Wenn sie nicht mit Ängsten zu tun haben, die eigentlich eine Nummer zu groß für sie sind, gibt es für Erwachsene einen Trick, wie man versuchen kann, da rauszukommen: einfach die eigenen Gedanken nehmen und in eine gute Richtung weiterdenken. Wer zum Beispiel die Vorstellung nicht loswird, er steht in einem brennenden Haus, stellt sich am besten auch vor, wie er sich umdreht und hinter sich eine Rettungsdecke und einen Feuerlöscher sieht. Wie er sich in die schützende Decke hüllt und mit dem Feuerlöscher einen Weg von Flammen freispritzt, durch den er aus dem brennenden Haus rauskommt. Und wie er dann draußen ganz erleichtert ist, weil er in Sicherheit ist und alle anderen aus dem Haus mit ihm. Das ist nicht ganz einfach, man muss sich richtig darauf konzentrieren, aber der Körper kriegt auch diesen Fortgang der Geschichte mit: den Plan, den Weg, sich selbst zu retten, und das Glück danach. Und das Gehirn bekommt mit, dass der Körper erleichtert reagiert und sich entspannt.

Wer immer wieder daran denken muss, wie es wäre, wenn die eigene Familie auseinandergerissen wird, stellt sich am besten weiter vor, wie sich alle wiederfinden, glücklich und unversehrt, wie sich die Familie wieder in den Armen hält und alle erleichtert sind.

Für die meisten Kinder ist auch diese Übung eine Nummer zu groß, wenn sie allein damit fertigwerden sollen. Sie lassen sich am besten von den Eltern oder Großeltern dabei helfen, aus dem Hochschaukeln von Kopf und Körper wieder rauszukommen. Das geht übrigens nicht nur, indem man die eigene Vorstellung bewusst zu einem guten Ende weiterdenkt. Sondern ein bisschen auch, wenn man sich mit etwas anderem beschäftigt, das einen guten Weg nimmt – mit einem Film zum Beispiel oder einem Buch, in dem es reichlich Glück und Geborgenheit gibt.