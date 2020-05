Wie erkläre ich’s meinem Kind? : Was eine Sucht ist

F.A.Z.-Newsletter „Familie“ Leben mit Kindern: Die wichtigsten Artikel zu Familienorganisation, Erziehung, Finanzen, Schule, Wohnen und Freizeit. Abonnieren Sie den Newsletter „Familie“.

Aber es gibt auch ganz alltägliche Substanzen, die süchtig und krank machen. Die von vielen Leuten genommen werden, obwohl sie so gefährlich sind. Die nicht einfach verboten werden können, weil ihre Einnahme seit Jahrhunderten zum Leben der Menschen hier dazugehört. Alkohol ist so ein Beispiel. Menschen, die ihn trinken, in Bier oder Wein, Schnaps oder Cocktails, entspannen sich dabei, sie werden aufgekratzt, und ihre Hemmungen nehmen ab. Aber auch ihr Reaktionsvermögen nimmt ab, ihre Konzentration, die Fähigkeit, deutlich zu sprechen und klar zu denken. Das kann ganz schön gefährlich werden. Deshalb dürfen Leute auch nur ganz wenig Alkohol trinken, wenn sie noch Auto fahren wollen. Wer regelmäßig zu viel Alkohol trinkt, wird abhängig und krank.

74.000 Menschen sterben in Deutschland im Jahr an übermäßigem Alkoholkonsum. Damit ist allerdings nicht nur die Sucht gemeint. In der gesamten EU ist es die häufigste Todesursache bei jungen Männern. Und trotzdem darf, wer sechzehn Jahre alt ist, in Deutschland Bier und Wein kaufen und trinken.

Mehr zum Thema 1/

Aber man muss nicht einmal eine Substanz zu sich nehmen, verboten oder nicht, um abhängig zu werden. Manchmal reicht es schon, etwas immer wieder zu machen, bei dem der Körper selbst Substanzen ausschüttet. Zum Beispiel Dopamin, einen Botenstoff, den wir in der Alltagssprache oft als Glückshormon bezeichnen. Dopamin wird im Körper selbst gebildet und zum Beispiel dann ausgeschüttet, wenn uns etwas gelingt oder wenn wir beim Spielen gewonnen haben. Vielen Leuten, die spielesüchtig sind, geht es eigentlich um diese Dopamin-Ausschüttung, um das Glücksgefühl im Erfolgsfall. Wie gut sich das anfühlt, weiß jeder. Was passiert, wenn man gar nicht genug davon kriegen kann, und immer mehr Zeit darauf verwendet, das zu machen, was bestenfalls zu einer solchen Dopamin-Ausschüttung führt, das wissen auch manche Kinder, die immer wieder dasselbe Spiel auf dem Smartphone zocken.

Es ist übrigens ganz typisch, dass Leute, die süchtig nach etwas sind, nicht gern zugeben, dass es so ist. Dabei ist diese Einsicht, dieses Eingeständnis ein erster Schritt, um sich von der Abhängigkeit auch wieder zu befreien. Das hat schon vor bald 85 Jahren ein Arzt in Amerika erkannt, der selbst Alkoholiker war und eine Vereinigung von Alkoholikern ins Leben gerufen hat, die sich gegenseitig dabei unterstützen, von ihrer Sucht dauerhaft loszukommen und fernzubleiben. Jedes Mal, wenn sie zu einer ihrer Versammlungen zusammenkommen, stellt sich jeder mit seinem Namen vor und sagt danach, dass er Alkoholiker ist. Dieser Arzt, Robert Holbrook Smith, hat übrigens noch etwas erkannt: Wer abhängig ist, braucht die Hilfe, die Unterstützung, die Geduld und die Hartnäckigkeit anderer, um da wieder rauszukommen. Auch wenn er sich am Anfang am liebsten überhaupt nicht helfen lassen will.