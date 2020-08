Wie erkläre ich’s meinem Kind? : Warum wir unseren Schlaf brauchen

Noch eine Tasse warme Milch mit Honig, noch ein Kapitel lesen, noch fünf Minuten Hörspiel: Es ist verflixt, immer wenn die Schlafenszeit naht, würde man so viele Dinge lieber tun, als ruhig im Bett zu liegen und die Augen zu schließen. Wer geht schon gerne ins Bett?! Aber wichtig ist es doch, da haben die Eltern schon recht.

Johanna Kuroczik Redakteurin im Ressort „Wissenschaft“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Kinder verbringen fast die Hälfte ihres Lebens mit Schlafen. Ein Neugeborenes braucht rund siebzehn Stunden Schlaf pro Tag. Wer in die erste Klasse geht, schlummert meist immer noch ungefähr elf Stunden. Auch wenn es uns beim Aufwachen scheint, als wäre in der Nacht nichts passiert – unser Körper leistet erstaunliche Arbeit, während wir friedlich dösen. „Schlaf hat ganz viele unterschiedliche Funktionen“, sagt Claus Doerfel, und er muss es wissen, denn er ist Kinderarzt und Schlafmediziner an der Universitätsklinik in Jena.

Was nachts genau im Körper vorgeht, hängt von der jeweiligen Schlafphase ab. Es gibt unterschiedliche Phasen, die sich immer wiederholen. Schließt man die Augen, beginnt die Einschlafphase. Der Körper kommt zur Ruhe, dabei zucken manchmal die Beine, denn die Muskeln entspannen sich im Schlaf. Darum schnarchen manche, weil auch Zunge und Rachenmuskeln zusammensacken und die Atemwege einengen. Nach einer Weile folgt der leichte Schlaf, hier kann man noch von leisen Geräuschen geweckt werden. Im anschließenden Tiefschlaf ist das anders, da bedarf es schon ordentlichen Krachs. Man atmet ruhig und regelmäßig, das Herz schlägt langsamer, die Körpertemperatur fällt.

Im Tiefschlaf regeneriert sich der Körper, das heißt: Er bringt alles wieder in Ordnung, damit wir für den nächsten Tag gerüstet sind. Dafür sorgen unter anderem Hormone, die kann man sich vorstellen wie winzige Boten, die durch den Körper flitzen und Aufgaben verteilen. Wichtig für alle Kinder: In den ersten Schlafstunden sind Wachstumshormone besonders aktiv, man wächst also im Schlaf. Die Nachtruhe beeinflusst auch das Immunsystem. Wenn man nicht genug schläft, können die Abwehrzellen, die den Körper nach Krankheitserregern absuchen, ihre Arbeit nicht ordentlich erledigen.

Auf den Tiefschlaf folgt ein spannender Teil des Schlafs: die sogenannte REM-Phase. Das steht für Rapid Eye Movement, übersetzt „schnelle Augenbewegung“, und zwar, weil die Augen unter den geschlossenen Lidern während dieser Schlafphase wild hin und her zucken. Während der Körper entspannt, dreht das Gehirn voll auf: Wichtige Ereignisse des Tages werden verarbeitet. Bereiche des Gehirns, die für das Langzeitgedächtnis verantwortlich sind, arbeiten auf Hochtouren. Man lernt nämlich sozusagen im Schlaf weiter: Wissenschaftler haben gezeigt, dass sich Testpersonen besser an Vokabeln erinnern konnten, wenn sie in der Nacht nach dem Lernen ausreichend schliefen. Die REM-Phase ist auch der Teil der Nacht, in dem man träumt.