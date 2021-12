Wie erkläre ich’s meinem Kind? : Warum wir Neujahr im Winter feiern

Warum feiern wir das Neujahrsfest ausgerechnet in einer kalten Nacht mitten im Winter? Die Erklärung führt zweitausend Jahre in die Vergangenheit – und nach Rom.

Jetzt ist es wieder soweit, und wir wünschen uns ein „frohes neues Jahr“. In den letzten Wochen haben wir zurückgeblickt und uns erinnert an schöne und hoffentlich nur wenige nicht so schöne Momente. Wir haben gute Vorsätze gefasst, Pläne und Ideen für das kommende Jahr geschmiedet. Um null Uhr zwischen 31. Dezember und 1. Januar passiert es dann: Das alte Jahr endet, und das neue beginnt.

Aber warum feiern wir Neujahr in dieser Nacht zwischen Dezember und Januar? Ein Neujahrsfest im Sommer wäre doch viel schöner. Da ist es nachts noch einigermaßen warm, und die Sonne geht nicht so früh unter. Das Schuljahr endet schließlich auch im Sommer, und alle fahren in den Urlaub. Warum also feiern wir Neujahr nicht in der Nacht vom 31. Juli auf den 1. August sondern mitten im Winter?

Um ein wenig Licht in diese Fragen zu bringen, reisen wir zurück in die Vergangenheit – und zwar zunächst ins Jahr 1582. Das ist das Geburtsjahr unseres heutigen Kalenders. Damals war Gregor XIII. Papst der römisch-katholischen Kirche und somit einer der mächtigsten Menschen der Welt. Gregor hatte auch viele Gelehrte an seinem Hof, und die grübelten lange schon an einem Problem: Die Jahre in ihrem Kalender waren nämlich zu lang. Was aber soll das bedeuten?

Seit der Antike orientiert sich das Kalenderjahr an unserer Sonne. Ein Jahr ist eben die Zeitspanne, die die Erde braucht, um die Sonne einmal zu umrunden – auch wenn damals viele Menschen noch dachten, dass sich umgekehrt die Sonne um die Erde dreht. Das eigentliche Problem am Sonnenjahr aber ist: Eine Sonnenumrundung der Erde dauert ziemlich exakt 365,2422 Tage.

Da sich 0,2422 Tage nur schwer im Kalender unterbringen lassen, entschied man sich schon in der Antike für einen Schalttag, also einen zusätzlichen Tag im Kalender alle vier Jahre. Mit einem solchen Schalttag dauert ein Kalenderjahr dann aber im Durchschnitt 365,25 Tage. Das Kalenderjahr ist also im Verhältnis zum Sonnenjahr von 365,2422 Tagen etwas zu lange. Dieser kleine Unterschied von etwa 0,01 Tagen hatte zur Zeit Papst Gregors dazu geführt, dass sich der Jahresanfang im Verhältnis zur Sonne bereits um ganze zehn Tage verschoben hatte. Wäre es so weiter gegangen, hätten wir also tatsächlich Neujahr irgendwann im Sommer feiern können.

Papst Gregor und seine Mathematiker haben das verhindert, indem sie sich folgendes ausdachten: Das Jahr 1582 wurde kurzerhand um zehn Tage gekürzt. Auf Donnerstag den 4. Oktober 1582 folgte direkt Freitag der 15. Oktober. Außerdem bestimmten sie, dass gewisse Jahre keinen Schalttag bekommen, in die nach der Vier-Jahres-Regel eigentlich ein Schalttag eingefügt werden müsste. Solange Papst Gregors Kalendersystem gültig ist, werden wir Neujahr also wohl immer im Winter feiern.

Vom Mond- zum Sonnenkalender

Unsere Reise ins Jahr 1582 hat uns damit zwar klargemacht, warum das neue Jahr voraussichtlich auch weiterhin im Winter beginnen wird. Wir wissen aber immer noch nicht, warum Neujahr auch damals schon im Winter gefeiert wurde. Also müssen wir noch weiter in die Vergangenheit reisen und zwar in das Jahr, in dem ein Mann namens Gaius Iulius Caesar den Kalender eingeführt hat, den Gregor später reformierte. Das geschah 45 vor Christus, als eben jener Caesar Diktator der römischen Republik war und damit neben vielen anderen Dingen auch über den Kalender bestimmen konnte.

Auch Caesar hatte Gelehrte, und auch die hatten ein Problem mit dem damaligen Kalender bemerkt. Es war ein Problem, über das schon viele kluge Köpfe gerätselt hatten: Es gibt drei regelmäßige Ereignisse, die uns Menschen das Gefühl von Zeit vermitteln. Das sind der Wechsel von Tag und Nacht, das Ab- und Zunehmen des Mondes und das länger und kürzer Werden der Tage durch die Sonnenumrundung der Erde.

Der alte römische Kalender versuchte alle diese drei Ereignisse rechnerisch miteinander zu vereinen. Dummerweise funktioniert das mit dem Umlauf der Erde um die Sonne und den Phasen des ab- und zunehmenden Mondes aber nicht. Caesar entschied sich daher für einen radikalen Ansatz: Sein Kalender missachtete die Mondphasen und orientierte sich allein an der Sonne.