Wie erkläre ich’s meinem Kind? : Warum manche Erwachsene keine Kinder mögen

Dann gibt es noch Erwachsene, die sich von Kindern fernhalten, weil sie gern selbst welche hätten und es nicht geklappt hat. Manche von ihnen sind dann traurig, dass ihre Freunde und Verwandten Kinder bekommen haben und sie nicht. Es fühlt sich dann nicht an wie ein Trost, dass sie ab und zu für eine Stunde mit ihnen spielen dürfen, sondern tut weh. Diese Erwachsenen haben mit allen anderen, von denen Kinder denken, dass sie sie nicht mögen, eines gemeinsam: Man kann von außen nicht erkennen, was los ist. Obwohl die einen gern mehr mit Kindern zu tun hätten und die andern gern weniger.

Bei den wenigen Erwachsenen, die Kinder wirklich nicht mögen, ist es meistens so, dass sie schnell angestrengt oder genervt sind von ihnen. Das sind oft Leute, die es in ihrem Leben gern ruhig und ordentlich haben. Die es nicht mögen, wenn jemand Lärm macht, klebrige Hände hat und über alberne Witze lacht. Also alles, was Kinder ganz prima und normal finden. Viele von diesen Erwachsenen würden Kinder durchaus mögen, wenn die sich benehmen würden wie Erwachsene. Aber das ist ein bisschen viel verlangt. Schließlich benehmen sich auch viele Erwachsene selten wie Erwachsene.

Was man sich jedenfalls merken sollte, ist dieser Satz: Der hat nichts gegen mich, der findet nur ganz andere Sachen gut als ich. Diesen Satz kann man später im Leben immer wieder brauchen. Weil nämlich auch Erwachsene ziemlich viel Zeit damit verbringen, sich zu fragen, warum der Kollege oder die Bekannte sie nicht mögen. Aber das führt zu gar nichts. Man kann mal überlegen, ob man vielleicht unhöflich war oder den anderen aus Versehen irgendwie verärgert hat. Und wenn die Antwort auf beides nein lautet – dann muss man sich keine Gedanken machen. Es gibt niemanden, der von allen Menschen auf der Welt gemocht wird. Darum geht’s nämlich auch gar nicht im Leben. Es geht darum, ein paar Leute zu finden, mit denen man sich richtig, richtig gut versteht. Ob das drei sind oder zehn oder dreißig, das ist Geschmackssache. Aber es müssen keine fünfzig sein. Also kann man auf den einen oder anderen, der einen nicht mag, getrost verzichten.