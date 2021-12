Wie erkläre ich’s meinem Kind? : Warum es Mädchen- und Jungsfarben gibt

Jeder weiß, wie es in einem Spielwarengeschäft aussieht. In der Ecke für die Mädchen stapeln sich die Barbies und Prinzessinnen-Schlösser, in der Ecke für die Jungs gibt es Autos und Actionfiguren. Könnte man die Welt nur in Schwarzweiß sehen, würde man das auf den ersten Blick gar nicht so leicht erkennen. Denn welche Ecke wem „gehört“, das sieht man vor allem an den Farben der Spielsachen und Verpackungen in den Regalen. Die Barbies sind meist pink oder rosa verpackt, die Actionfiguren gibt es vor allem in blauen oder anderen dunkelfarbigen Kartons.

„Das ist doch klar“, kann man jetzt denken. Blau ist eben für Jungs, Rosa eben für Mädchen. Es gibt nicht nur die Spielsachen in den jeweiligen Farben. Auch in Kleiderläden ist die Auswahl ähnlich, das ist schon bei Babys so. Für Jungs gibt es blaue Strampler, für Mädchen rosafarbene. Wenn man schon ein bisschen älter ist, gilt das gleiche für die Oberteile. Pinkes Glitzer findet man nur auf Mädchenpullis, Bagger und Roboter nur auf Sweatshirts für Jungs. Bücher, Schulranzen, Bettwäsche, Geschirr, alles gibt es einmal für Jungs und einmal für Mädchen. Aber warum ist das eigentlich so?

Immer wieder gibt es Erwachsene, die behaupten, dass diese Aufteilung der Farben ganz natürlich sei. Dass das so nicht stimmt, wird deutlich, wenn man in der Geschichte zurückblickt. Vor mehr als hundert Jahren – das ist solange her, da gab es noch keine Barbies oder Actionfiguren – war das mit den Farben sogar umgekehrt. Die Farbe Rot galt als königlich und stark, man verband damit Männlichkeit, Kampfgeist, Blut und Krieg. Weil Jungs noch keine ausgewachsenen Männer sind, trugen sie damals die Farbe rosa, als eine Verniedlichung der stattlichen roten Farbe. Die schwangere belgische Prinzessin Astrid soll im Jahr 1927 zum Beispiel die Wiege für ihr Kind rosa geschmückt haben, weil sie davon ausgegangen ist, dass sie einen Sohn bekommen wird. Für Mädchen war es dagegen üblich, blau zu tragen. Das kam aus dem christlichen Glauben und orientierte sich am blauen Gewand der Jungfrau Maria.

Wieso ist das jetzt, ein Jahrhundert später, andersherum? Es ist nicht so, dass Mädchen und Jungs sich auf einmal abgesprochen haben, die jeweils andere Farbe zu mögen. Oder dass sie einfach ihre Meinung geändert haben und ihnen jetzt die andere Farbe viel besser gefällt. Tatsächlich, das sagen Forscher, ist es eher Zufall. Die gesamte Gesellschaft hat sich im vergangenen Jahrhundert ziemlich geändert – und damit auch unsere Wahrnehmung, was für Mädchen und Jungs „richtig“ ist. In den vierziger Jahren kam zum Beispiel die Jeanshose, die wir heute alle tragen, aus den Vereinigten Staaten nach Europa. Sie war zunächst vor allem eine gängige Arbeitshose für Handwerker – und Handwerker waren meisten Männer. Auch die Uniformen von Matrosen, die meist männlich waren, waren blau. So kam es, dass Blau immer mehr als Farbe für Jungs gesehen wurde. Rosa für Mädchen wurde spätestens dann beliebt, als die Barbiepuppe erfunden wurde. Die Hersteller verkauften die Barbie in den fünfziger Jahren in pinken Verpackungen – und ein Trend war geboren.

Das alles ist schon ziemlich lange her. Forscher sind aber davon überzeugt, dass uns solche Entwicklungen bis heute prägen. Vor allem, weil die Werbung im Fernsehen und die Verpackungen uns immer wieder zeigen: Rosa ist für Mädchen, Blau für Jungs. Wir alle sind so daran gewöhnt, dass wir das gar nicht mehr infrage stellen – und viele Menschen diese Farbzuordnung als ganz natürlich betrachten. Die Unternehmen, die uns Klamotten und Spielsachen verkaufen, stört das nicht, im Gegenteil.