Wie erkläre ich’s meinem Kind? : Warum im Februar gleich drei Sonden den Mars erreichen

Es ist nicht so, dass unser Nachbarplanet Mars gerade völlig unbeobachtet wäre. Im Gegenteil. Zur Zeit wird er von sechs Sonden umkreist, die permanent Daten zur Erde funken. Und auf seiner Oberfläche operieren zwei Landeautomaten. Einer davon ist ein Rover, das bedeutet, er kann ferngesteuert über die Marsoberfläche fahren und dabei Fotos machen – inklusive Selfies – oder Felsen untersuchen, an denen er vorbeirollt.

Aber das reicht offenbar nicht. Im vergangenen Juli sind innerhalb von zwei Wochen gleich drei neue Marssonden gestartet, und die kommen jetzt im Februar an: Den Auftakt macht voraussichtlich am 9. Februar „Al Amal“. Schon am Tag darauf könnte „Tianwen-1“ in die Marsumlaufbahn einschwenken, und das große Finale kommt dann nochmal acht Tage später, am 18. Februar, wenn der neue Rover „Perseverance“ auf der Oberfläche landen soll. Eigentlich hätte im Sommer 2020 sogar noch eine weitere Mission starten sollen, ebenfalls ein Rover. Aber das hat unter anderem die Corona-Pandemie verhindert. Sonst würden jetzt vier neue Sonden am Mars eintreffen.

Die Namen der drei verraten bereits, dass sie von verschiedenen Ländern losgeschickt wurden. „Al Amal“ ist Arabisch und bedeutet „Die Hoffnung“, denn diese Sonde haben die Vereinigten Arabischen Emirate gebaut. Das ist der Staat, der sich in Dubai bereits das höchste Hochhaus der Welt hat errichten lassen. „Tianwen-1“ klingt Chinesisch und ist es auch – es bedeutet so viel wie „himmlische Frage“ und „Perseverance“ ist Englisch für „Beharrlichkeit“. Dieser neue Marsrover kommt aus Amerika. Die fürs Erste verhinderte vierte Sonde, die dann erst in zwei Jahren am Mars ankommen wird, ist ein Gemeinschaftsprojekt Europas und Russlands.

Diese Internationalität ist nichts Neues. Zwar sind die beiden Landesonden, die schon jetzt auf dem Mars stehen, amerikanisch, aber von den sechs Orbitern sind drei aus Amerika, zwei aus Europa und einer kommt aus Indien. Warum das? Ist Marsforschung ein internationaler Wettbewerb geworden, so eine Art Olympia oder Weltmeisterschaft im All?

Ein bisschen ist das tatsächlich so. Jahrzehntelang ist es allerdings ein reiner Zweikampf gewesen. Amerika und die Sowjetunion, der Vorläuferstaat Russlands, schicken seit 1960 Missionen zum Mars, wobei insbesondere in der ersten Zeit die meisten nicht heil ankamen. Von den insgesamt 55 Marssonden, die vor 2020 gestartet wurden, sind dreißig gescheitert. Erst 1976 gelange es den Amerikanern, auf dem Roten Planeten zu landen und Daten von dort zu übertragen. Die Europäer kamen erst 2003 zum Mars, die Inder 2014. Chinesen und Japaner haben es bisher jeweils einmal versucht, beide vergeblich.

Denn Marsmissionen sind schwierig, schwieriger als solche zum Mond. Man benötigt zum Beispiel dicke Raketen, um die Sonden aus dem Anziehungsbereich der Erde zu bekommen, und geschickte Bremssysteme, mit denen sie in eine Umlaufbahn um den Roten Planeten einschwenken können. Wenn eine Nation es schafft, so etwas zu entwickeln, kann sie zeigen, wie leistungsstark ihre Industrieunternehmen und wie fähig ihre Techniker sind. Allerdings muss man bescheiden anfangen. Die Sonde „Al Amal“ etwa haben die Emiratis mit amerikanischer Hilfe gebaut und mit einer japanischen Rakete starten lassen. Trotzdem freuen sie sich sehr darauf, bald eine eigene Sonde im Marsorbit zu haben.