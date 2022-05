Wie erkläre ich’s meinem Kind? : Wie Trends bei Vornamen entstehen

Warum hat eigentlich der bekannte SPD-Politiker Kevin Kühnert diesen Vornamen? Ganz einfach: Als er 1989 in Berlin geboren wurde, landete er mitten im Kevin-Trend. Der Vorname wurde damals aus mehreren Gründen modern: Der Schauspieler Kevin Costner war in der Zeit in vielen Filmen zu sehen; den Hamburger SV hatte der englische Fußballspieler Kevin Keegan um 1980 zu seinen größten Erfolgen geführt; und im Jahr 1990 kam dann auch noch der Film „Kevin – Allein zu Haus“ heraus. Und schon war Kevin in Deutschland ein sehr beliebter Vorname.

Die Mutter von Kevin Kühnert liebte Fußball, sogar den Hamburger SV, der heute in der zweiten Liga dümpelt und auch in diesem Jahr nicht aufsteigt. Jedenfalls wollte sie, dass ihr Sohn so heißt wie der große Kevin Keegan. Und wirklich, der Vorname scheint magische Wirkung zu haben: Kevin Kühnert ist ein großer Fußballfan, der möglichst viele Stadien besucht. Von Tansania bis Schottland, von Spanien bis Berlin hat er schon Hunderte Spiele in Dutzenden Stadien gesehen. Sein Name ist Programm! Zum Profi-Spieler hat es nicht gereicht. Also ist er Politiker geworden.

An die magische Wirkung von Namen glauben offenbar viele Eltern. Denn sie machen sich immer mehr Gedanken über den Vornamen ihrer Kinder. Noch nie gab es so viele Ratgeberbücher. Und noch nie gab es eine so große Vielfalt: Im Jahr 2020 wurden in Deutschland mehr als 65.000 verschiedene Vornamen vergeben. Das macht die Entscheidung für die Eltern schwer.

Früher war das ganz anders, da mussten sie sich nicht lange entscheiden. Man nannte das Neugeborene wie seinen Patenonkel, zum Beispiel Friedrich. Und die Kleine bekam den Namen ihrer Großmutter, zum Beispiel Maria. Der Modeschöpfer Karl Otto Lagerfeld zeigt das ganz gut: Karl hieß sein Großvater mütterlicherseits, Otto sein Vater, damit war die Sache klar. Auf diese Weise veränderte sich im Laufe der Zeit nicht viel: Die meisten Namen waren deutsch und christlich. Es gab so viele Heinrichs, dass man sie anders nannte, um sie auseinanderhalten zu können: Manche Heinrichs hießen dann einfach Henner oder Heinz oder Hinnerk oder Heino.

Heute ist das ganz anders. Die meisten Kinder heißen nicht mehr wie ihre Eltern, Großeltern oder Paten. Als die Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg mehr Geld verdienten, reisten sie oft in andere Länder und brachten von dort neue Namen nach Hause: Nicole und Nathalie sind zum Beispiel französisch, John und James englisch. Seit den sechziger Jahren kamen viele Menschen mit ihren Familien aus anderen Ländern zum Arbeiten nach Deutschland und brachten Namen wie José, Mohammed und Chiara mit. Dabei kam es auch zu Missverständnissen: Andrea ist im Italienischen ein Männername; weil man aber in Deutschland Namen mit der Endung -a für weiblich hält, wurde aus Andrea in Deutschland ein Mädchenvorname.

Es gibt Leute, die finden für jedes Jahr heraus, welche der 65.000 verschiedenen Vornamen besonders gern und oft vergeben werden. Anfang Mai wird immer eine solche Liste veröffentlicht. Sie zeigt, dass in den letzten Jahren noch ein Trend hinzugekommen ist: Namen müssen schön klingen. Das merkt man schon, wenn man sich die zehn Mädchennamen laut vorliest, die im Jahr 2020 am häufigsten vergeben wurden: Emilia, Hanna(h), Emma, Sophia/Sofia, Mia, Lina, Mila, Ella, Lea(h), Clara/Klara. Sie klingen weich und zart, sind leicht auszusprechen und enden alle auf den Vokal -a. Sogar bei den Jungen ist das so. Die Liste führt Noah an. Darauf folgen Leon, Paul, Mat(t)(h)eo, Ben, Elias, Finn, Felix, Henry/Henri, Louis/Luis. Kurz und knapp – und überall in der Welt zu verstehen.

Nur Kevin ist allein zu Hause. In der Liste der beliebtesten Namen ist er nicht mehr zu finden. Die meisten Kevins sind jetzt ungefähr 30 Jahre alt. Und viele Menschen machen sich über den Namen lustig – vielleicht auch, weil er in Deutschland einer der frühen internationalen Vornamen war. Zu einem Bild des aufstrebenden Jungpolitikers Kevin Kühnert fragte die Zeitung „Bild“ sogar provozierend: „Kann ein Kevin Kanzler werden?“ Da würden wir mal sagen: Eher wird ein Kevin Kanzler, als der Hamburger SV in die erste Bundesliga aufsteigt.