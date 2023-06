Das passt doch bestens zusammen, würde man denken: Das berühmte bayerische Schloss Neuschwanstein und die ehrenvolle Benennung der wichtigsten Bauwerke der Welt, die Weltkulturerbeliste der Unesco. Die größten Namen sind darauf zu finden, die prächtigsten Kirchen, Burgen, Städte aus vielen Ländern und vielen Jahrhunderten. Und trotzdem kann es sein, dass sich die bayerischen Königsschlösser, deren bekanntestes Neuschwanstein ist, nicht einmal darum bewerben werden, worum andere Orte jahrzehntelang kämpfen: um die Aufnahme in diese Liste.

Fridtjof Küchemann Redakteur im Feuilleton. Folgen Ich folge



Und das hat seinen Grund: Man kann eine solche Bewerbung nicht gegen den Willen der Leute in einer Gegend durchsetzen, in der solch ein herausragendes Bauwerk steht. Und es gibt in Schwangau – so heißt die bayerische Gemeinde, in der Neuschwanstein liegt – so viele Leute, die etwas dagegen haben, dass am Sonntag ein Bürgerentscheid klären soll, ob sie nicht vielleicht sogar in der Mehrheit sind.

Ein Bürgerentscheid ist so etwas Ähnliches wie eine Wahl. Nur geht es dabei nicht um die Entscheidung für einen Kandidaten oder eine Kandidatin oder eine Partei, sondern um eine Frage. Bevor zum Beispiel das neue Fußballstadion in München gebaut wurde, durften die Menschen dort darüber abstimmen, und fast zwei Drittel der Beteiligten waren dafür. Oder die Bürgerinnen und Bürger waren dagegen, dass der Münchner Flughafen noch eine Start- und Landebahn bekommt. Dann wurde sie nicht gebaut.

Auch darüber kann man staunen: Wenn der Flughafen größer würde, könnten mehr Leute dort ihr Geld verdienen, es gäbe mehr Flüge in die unterschiedlichsten Richtungen. Ist das nicht gut? Aber es gäbe eben auch mehr Dreck und mehr Lärm, wenn der Flughafen größer wäre, es wäre noch unangenehmer, in seiner Nähe zu leben. Und solche Nachteile waren für die Mehrzahl der Wählenden wichtiger, die vor mehr als zehn Jahren beim Bürgerentscheid mitgemacht hatten.

So ähnlich wie beim Flughafen sind die Sorgen der Leute, die in Schwangau in der Nähe des Schlosses Neuschwanstein leben. Lärm und Dreck kommt hier nicht von Flugzeugen, sondern von den ganzen Reisebussen und Autos mit all den Leuten, die in den Sommermonaten Neuschwanstein sehen wollen. Es sind viele Besucher, bis zu achttausend am Tag, die allein das Schloss besichtigen. Dann gibt es noch diejenigen, die nur zu einer Brücke in der Nähe wollen, auf der man tolle Selfies mit dem Schloss im Hintergrund machen kann. Diese Zahlen sind schon ein paar Jahre alt und werden nicht kleiner geworden sein. Der Rummel ist also schon riesig, obwohl Neuschwanstein noch gar nicht auf der Weltkulturerbeliste steht.

Ruhe bitte!

Wie berühmt soll das Schloss denn noch werden? Das fragen sich manche Leute aus der Gegend. Weltberühmt ist sie ja schon, diese hundertfünfzig Jahre alte Phantasie des bayerischen Königs Ludwig II., der aber nur kurze Zeit hier wohnen konnte und die Fertigstellung des Schlosses nicht mehr erlebt hat, dieses Vorbild aller Schlösser aus den Disney-Märchenfilmen. Der offizielle Titel „Weltkulturerbe“, finden diese Leute, würde nur neue Regeln, Einschränkungen und Erwartungen mit sich bringen, wie es in der Umgebung des Schlosses auszusehen hat und was alles so bleiben muss, wie es ist. Die Stadt Dresden hat den Titel für ihr wunderschönes Elbtal im Jahr 2009 wieder verloren, weil sie eine Straßenbrücke mitten hindurch gebaut haben. Das war gegen die Regeln der Unesco, und das wussten die Leute in Dresden auch. Trotzdem war ihnen der Verkehr in der Stadt wichtiger als der Weltkulturerbetitel. In Schwangau, fürchten die Gegner der Bewerbung, würde es mit einer solchen Anerkennung noch unruhiger, und die Preise in den Wirtshäusern der Umgebung würden noch weiter steigen.

Mehr zum Thema 1/ PODCAST 03:26 PODCAST 07:48

Wenn Neuschwanstein auf die Weltkulturerbeliste kommt, sagen hingegen diejenigen, die für eine Bewerbung sind, dann wäre das ein Grund, die Probleme mit dem Verkehr endlich in den Griff zu bekommen. Dann müsste sich auch die Landesregierung ganz anders darum kümmern, dass etwas geschieht. Außerdem könnten dann Leute aus der ganzen Welt den Nachbarn von Neuschwanstein erzählen, wie sie mit ihren vielleicht ganz ähnlichen Schwierigkeiten zurechtgekommen sind. Man könnte voneinander lernen. Überhaupt müsste man womöglich nur einmal darüber nachdenken, wen man sich als Besucher des Schlosses und der Gegend wünscht, und dann etwas dafür tun, dass hauptsächlich solche Besucher kommen.

Auch Ludwig II., der bayerische König, der sich einst dieses Schloss erträumt hat, wollte hier übrigens seine Ruhe haben. Er wollte überhaupt keine Besucher auf Neuschwanstein. Jedenfalls keine, die er nicht selbst eingeladen hat. Am Sonntag wird sich zeigen, ob die Menschen in Schwangau wie einst ihr König davon träumen, alleingelassen zu werden. Oder wenigstens nicht noch mehr Schlossbesucher zu haben.