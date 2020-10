Wie erkläre ich’s meinem Kind? : Warum sich manche Leute mehr Sorgen machen als andere

F.A.Z.-Newsletter „Familie“ Leben mit Kindern: Die wichtigsten Artikel zu Familienorganisation, Erziehung, Finanzen, Schule, Wohnen und Freizeit. Abonnieren Sie den Newsletter „Familie“.

Manchmal wirkt es so, als wären Sorgen ansteckend. Das ist vor allem dann der Fall, wenn unter den Leuten, die eine solche Sorge betrifft, niemand ist, der die Situation besser einschätzen kann als die anderen. Es kann aber in Gruppen von Menschen – in Familien, in Freundeskreisen, in einer Klasse oder unter Kollegen – auch anders sein: Gerade der Umstand, dass manche aus einer solchen Gruppe vielleicht sehr besorgt sind, kann es anderen leichtermachen, das Problem für nicht so schlimm zu halten. Die einen haben dann das Gefühl, dass jemand in der Gruppe die Rolle, sich Sorgen zu machen, schon übernommen hat. Sie selbst können sich dann entspannen.

Aber wenn man nun zu den Leuten gehört, die sich eher mehr Sorgen machen und vielleicht manchmal das Gefühl haben, es könnten zu viele sein – was macht man dann? Ein ganz guter Trick ist, sich zu fragen, wann der beste Zeitpunkt für eine solche Sorge ist. Wer zum Beispiel die Sorge hat, dass es an seinem Geburtstag regnet, könnte zumindest abwarten, bis ein paar Tage vorher die Wettervorhersage einigermaßen zuverlässig ist. Wer die Angst hat, eine Klassenarbeit zu verhauen, könnte mit dieser Sorge am besten erst anfangen, wenn es keine große Gelegenheit mehr gibt, sich auf die Klassenarbeit vorzubereiten.

Manchmal hilft es auch, sich dann, am Abend vorher, immer noch zu überlegen, was man am besten gerade tun kann: Das Beste, was jetzt noch zu tun bleibt, damit alles klappt, ist gut zu schlafen. Das kann man sich richtig als Aufgabe vornehmen. Und was bei allen Sorgen, die für uns allein eine Nummer zu groß sind, überhaupt am besten ist: sich jemandem anvertrauen. Sich beruhigen lassen. Sich trösten lassen. Von Eltern, von Geschwistern, von Freunden. Selbst wenn sie am Grund der Sorgen nicht viel ändern können. Sie können wenigstens dafür sorgen, dass wir uns damit nicht auch noch alleinfühlen.