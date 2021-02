Wie erkläre ich’s meinem Kind? : Warum es im Winter so schöne Sonnenuntergänge gibt

Langsam merken wir es auch: Es bleibt wieder länger hell. Kurz vor Weihnachten war der kürzeste Tag des Jahres, die Wintersonnenwende. Das heißt, auf der nördlichen Halbkugel der Erde geht die Sonne von diesem Tag an wieder früher auf und später unter. Ein, zwei Minuten sind es jeweils pro Tag, und wenn man nicht genau darauf achtet, dauert es eine ganze Zeitlang, bis es uns von allein auffällt. Mehr als sechs Wochen ist die Wintersonnenwende jetzt her, und sechs Wochen können eine solche Zeitlang sein.

Wenn wir viel mehr drinnen sind als sonst, weil das Wetter so schlecht ist und in der Corona-Zeit gerade auch die Wege zur Schule und wieder zurück – oder zur Arbeit und wieder zurück – ausfallen, kann es gut sein, dass uns die Sonne gerade ganz besonders fehlt. Fürs Gemüt, aber auch für die körperliche Gesundheit, denn wir Menschen brauchen das Sonnenlicht, um selbst in unserem Körper das Vitamin zu erzeugen, das wichtig für den Knochenbau und unser Immunsystem ist, das Vitamin D.

Als wollte uns der Winter für die wenigen Sonnenstunden entschädigen, beschert uns diese Jahreszeit die schönsten Sonnenuntergänge. Und man muss nicht einmal extra lange aufbleiben, um sie zu sehen. Wenn die Wolken sie nicht gerade verstecken, taucht die sinkende Wintersonne die Landschaft, die Häuser, die Wolken, uns in wunderbar warme Farben: satte Gelb-, fast Orangetöne, wenn man in den Himmel schaut auch Rosa und Lila sind zu sehen. Ein Schauspiel, an dem man sich fast nicht sattsehen kann. Woher kommt das?

Die Atmosphäre umgibt die Erde wie eine schützende Hülle. Wenn die Sonne hoch am Himmel steht, ist der Weg der Sonnenstrahlen durch die zur Erde hin immer dichter werdenden Luftschichten vergleichsweise kurz, morgens und abends sehr viel länger. Man hat einen ganz guten Vergleich, wenn man eine Orange nimmt und sich vorstellt, die Schale sei die Atmosphäre. Wer mit einer Stecknadel direkt von oben durch die Schale sticht oder schräg von der Seite, merkt: Von der Seite dauert es länger, bis die Nadel die Schale durchstochen hat und am Fruchtfleisch ankommt.

Das Sonnenlicht besteht aus einer Mischung von Lichtwellen unterschiedlicher Wellenlänge, die wir als unterschiedliche Farben wahrnehmen. Es sind noch mehr, als wir mit unseren Augen sehen können, aber wie viele wir sehen können, merken wir beim Regenbogen: Da sind es die Regentropfen, die diese Mischung für uns in dieses wunderbare bunte Farbspektrum aufteilen, sortiert nach der Länge der Wellen. Kurzwelliges Licht wird auf dem Weg durch die Atmosphäre besonders leicht von feinsten Stäubchen und Partikelchen abgelenkt, es bricht sich, sagen die Experten. Ist der Weg durch die Atmosphäre länger, kommt weniger blaues Licht bei uns an, der Anteil an Gelb-, Orange- und Rottönen überwiegt.

Im Winter kommt manchmal noch eine Besonderheit hinzu, für die die Experten ein ziemlich kompliziertes Wort haben: Inversionswetterlage heißt es. Inversion ist das lateinische Wort für Umkehrung, und eine Inversionswetterlage besteht dann, wenn nicht wie sonst die Luft in Bodennähe am wärmsten ist, weil das Sonnenlicht dort seine Energie an das abgibt, worauf es trifft. Normalerweise wärmt sich die Luft am Boden auf, steigt dann nach oben und kühlt sich oben ab. Dass warme Luft nach oben steigt, kann man bei Heißluftballons erkennen oder wenn man in der Zeit, in der in den Wohnungen geheizt wird, mal auf den Schultern der Eltern mit der Hand die Wärme der Luft ganz oben unter der Zimmerdecke fühlt.