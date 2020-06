Wie erkläre ich’s meinem Kind? : Worauf wir uns in den Sommerferien freuen können

Am Montag wird eine ganze Reihe von Reisewarnungen aufgehoben, am Freitag beginnen die Sommerferien. So groß der Urlaubshunger ist: Vor lauter Regeln ist fast nicht auszumachen, worauf man sich freuen soll. Fast.

Endlich Sommerferien: Kinder auf einem Steg am See Bild: Picture-Alliance

Es dauert nicht mehr lang: Nur noch eine Woche, und dann sind Sommerferien, zumindest in Mecklenburg-Vorpommern, dem Bundesland, das in diesem Jahr den Anfang macht. Nach und nach folgen die anderen Länder: In Bayern geht es wie immer zuletzt los, es dauert noch fünf Wochen, dafür reichen die Sommerferien hier auch bis in den September hinein. Aber egal, wann die Familien endlich Ferien machen können: Verdient haben sie es alle, nach den vielen langen Wochen, in denen wir unsere Freunde und Verwandten nur eingeschränkt sehen konnten und dafür zu Hause aufeinander hockten, in denen die Sorgen und die Unsicherheit groß waren und nur die Geduld immer kleiner wurde.

Aber wie können sie eigentlich aussehen, die Sommerferien in diesem Jahr, wenn doch selbst in jedem Bundesland und manchmal dort sogar in jeder Gemeinde andere Regeln gelten? Ganz zu schweigen von anderen Ländern in Europa, und erst recht von denen etwas weiter weg! Und damit noch nicht genug: Nicht einmal auf diese Regeln kann man sich verlassen, sie können jederzeit geändert werden, gelockert oder verschärft, während wir uns gerade auf eine Reise vorbereiten – oder sogar während wir gerade im Urlaub sind. Übersichtlich sind sie schon gar nicht: In Berlin zum Beispiel sind Kinos wieder geöffnet, Theater aber noch nicht. In Mecklenburg-Vorpommern sind Freizeitparks immer noch geschlossen, Campingplätze aber wieder in Betrieb. Das macht es allen Urlaubshungrigen und Reiselustigen nicht gerade leicht. Aber es ist ja auch keine einfache Situation, für niemanden: Nicht für alle, die nach der Zwangslage mit Schule und Arbeit zu Hause endlich einmal durchatmen müssen, nicht für die Leute in den Reisegegenden, die sich auf Urlaubsgäste freuen und darauf angewiesen sind, durch Touristen Geld zu verdienen, nicht für die Politiker, die entscheiden müssen, welche Freiheiten sie den Menschen wieder zugestehen können, ohne deren Gesundheit, unser aller Gesundheit und medizinische Versorgung, zu gefährden.

Dass alle lieber heute als morgen sagen würden „keine Sorge mehr, wir haben es geschafft, wir haben es hinter uns, vielen Dank“, ist ja klar. Aber das geht eben nicht: Noch ist kein Impfstoff in Sicht, und gerade erst wurde bekannt, dass die Zahl der akut mit dem Coronavirus Infizierten wieder steigt – das erste Mal seit zwei Monaten. Und wenn jetzt am Montag, dem 15. Juni, gleich eine ganze Reihe von Reisewarnungen in andere Länder Europas aufgehoben wird, heißt das noch nicht, dass eine solche Reise auch zu empfehlen wäre. Es heißt nicht, dass am Urlaubsort alles bestens organisiert und vorbereitet ist und reibungslos klappt: Wie sich die Leute zum Beispiel in Hotels und am Strand verhalten, muss sich erst einspielen. Und wie gut das funktioniert, hängt davon ab, wie gut alle mitmachen. Auch das kann sich von Tag zu Tag ändern, je nach Gästen, je nach Wetter, wenn alle bei Regen im Hotel hocken oder bei Sonne den Strand stürmen. Am allerwenigsten heißt es, dass alles so ist wie immer.