Wie erkläre ich’s meinem Kind? : Ob jetzt Corona-Ferien kommen

F.A.Z.-Newsletter „Familie“ Leben mit Kindern: Die wichtigsten Artikel zu Familienorganisation, Erziehung, Finanzen, Schule, Wohnen und Freizeit. Abonnieren Sie den Newsletter „Familie“.

Außerdem ist es ja nicht das gleiche, ob die Schultüren einfach geschlossen bleiben oder Ferien sind. Man kann ja auch für die Schule lernen, oder sogar fast wie in der Schule lernen, ohne in die Schule zu gehen. In Frankreich zum Beispiel gibt es ein staatliches Programm, das „Meine Klasse zu Hause“ heißt und alles, was man in der Schule lernt, online anbietet: Informationstexte und Arbeitsaufgaben, kleine Videos und sogar die Möglichkeit, sich im Internet mit der ganzen Klasse zu verbinden, damit nicht nur jeder vor sich hinlernt, sondern die Klasse auch miteinander und voneinander. Das ist aber in Frankreich auch einfacher als bei uns: Dort setzt eine einzige Behörde fürs ganze Land fest, was in welcher Klassenstufe in welcher Schulform gelernt werden muss. Bei uns gibt es da eine größere Freiheit – die Lehrpläne kommen von den sechzehn Bundesländern, und sie lassen den einzelnen Schulen und sogar den einzelnen Lehrern viel Gestaltungsraum.

In Italien, wo alle Schulen bis Mitte März geschlossen bleiben, gibt es ein neues Problem: Für Kinder ist das neuartige Coronavirus nicht so gefährlich wie für ältere Menschen. Aber weil ja jemand für die Kinder da sein muss und die meisten Eltern nach wie vor arbeiten gehen, springen die Großeltern ein. Wenn sich jetzt Kinder – die zu den Menschen gehören, die am meisten und am engsten Kontakt mit anderen Menschen haben, sich also leicht mit allem Möglichen anstecken – mit dem Coronavirus infiziert haben, kann es sein, dass es für sie selbst kein Problem ist, wohl aber für ihre Großeltern, wenn sie die anstecken, weil die auf sie aufpassen.

Mehr zum Thema 1/

Und noch etwas: Sind Ferien in Sicht, kümmern sich die Eltern meist darum, was die Kinder in der Zeit tun können, damit sie sich nicht nur langweilen. Wenn jetzt die Schule ausfällt, kann die Langeweile viel leichter kommen: Weil die Eltern keine Zeit für die Vorbereitung haben, weil sie sich in der Regel nicht selbst freinehmen können und weil man sich, wenn es soweit ist, dass schon Schulen geschlossen werden, vielleicht auch nicht einfach so mit seinen Klassenkameraden und Freunden treffen kann, als wäre nichts. Und wenn die einzelnen Lehrer dafür verantwortlich sind, wie weit und wie gut ihre Schüler das gelernt haben, was für ihre Klasse im Lehrplan steht, ist es auch nicht so einfach, dass jemand für alle vorbereitet, wie man das vielleicht auch zu Hause lernt.

Und Ferien sind natürlich super, aber es ist auch nicht so einfach, sich danach wieder in die Schule einzufinden, mit der Aufmerksamkeit und dem Aufpassen und der Sorgfalt. Jeder kennt das von den ersten Wochen nach den Sommerferien. Die Länge von Ferien und ihre Abfolge mit Schulzeiten hat schon ihren Sinn. Und es gibt Lehrer und Schulpolitiker, die sich nicht nur fragen, wie das, was eigentlich gelernt werden müsste, am besten auch gelernt werden kann, wenn die Schulen schließen, sondern auch, wie schnell und gut sich die Schüler danach wohl wieder in den Schulalltag einfinden.

Ob die Ausbreitung des Coronavirus jetzt dazu führt, dass auch bei uns viele Schulen schließen, vielleicht sogar alle, oder nicht: Von Ferien kann da keine Rede sein. Das hätte Herr Kekulé eigentlich wissen müssen. Aber er ist ja auch Virenexperte und kein Schulexperte.