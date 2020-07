Wie erkläre ich’s meinem Kind? : Warum man bei Durst keine Limo trinken soll

F.A.Z.-Newsletter „Familie“ Leben mit Kindern: Die wichtigsten Artikel zu Familienorganisation, Erziehung, Finanzen, Schule, Wohnen und Freizeit. Abonnieren Sie den Newsletter „Familie“.

Wer nur Saft oder Softdrinks trinkt, gewöhnt sich schnell an den süßen Geschmack. Irgendwann schmeckt einem nichts anderes mehr und man will nur noch Süßes trinken, denn genau wie Zigaretten oder Alkohol kann auch Zucker süchtig machen. Das Problem ist, dass wir gar nicht merken, wie viel Zucker wir eigentlich zu uns nehmen, wenn wir den ganzen Tag nur Cola trinken: 100 Milliliter enthalten ungefähr zehn Gramm Zucker, in einer Dose Cola sind also ungefähr neun Stücke Würfelzucker.

Mehr zum Thema 1/ 03:46 04:09

Wenn es im Sommer draußen warm ist und man sich viel bewegt, sollen Kinder ungefähr zwei Liter am Tag trinken. Bei zwei Litern Cola bedeutet das 200 Gramm Zucker. Kinderärzte sagen, mehr als 25 Gramm am Tag sind ungesund. Limo & Co. gehören also nicht zu den Durstlöschern, sondern zu den Süßigkeiten.

Wer viel Zucker isst, läuft nicht nur Gefahr, dick zu werden, sondern auch Diabetes zu bekommen. Wenn wir mehr Zucker essen, als unser Körper verkraften kann, werden wir krank. Wer gar nicht auf süße Getränke verzichten kann, sollte, statt Orangenlimo im Supermarkt zu kaufen, seine Getränke selber mischen. Probiert doch mal Minze mit frischen Erdbeeren oder klein geschnittene Wassermelone. So weiß man, was im Glas ist und bekommt auch ein Gefühl dafür, was 20 Gramm Zucker in einem Glas bedeuten. Zu den besten Durstlöschern im Sommer gehören aber immer noch Wasser – wahlweise mit oder ohne Sprudel – und Tee. Es ist sicher nicht schädlich, mal ein Glas Saft zu trinken, aber bei Durst ist es gesünder, auf den Zucker im Glas zu verzichten.