Wie erkläre ich’s meinem Kind? : Warum manche Menschen Rot und Grün nicht unterscheiden können

Ein Feuerwehrauto, der Himmel, eine Wiese – schon im Kindergarten lernen wir, was welche Farbe hat. Doch es gibt Menschen, denen fällt es schwer, bestimmte Farben auseinanderzuhalten. Warum ist das so?

Dass wir die Welt in vielen unterschiedlichen Farben wahrnehmen können, haben wir sechs Millionen Zapfen zu verdanken. So heißen die Sinneszellen, die in unserem Auge auf der Netzhaut sitzen. Sie nehmen rotes, blaues oder grünes Licht wahr und leiten diese Information an unser Gehirn weiter. Außerdem sind sie für die Sehschärfe zuständig. Neben den Zapfen gibt es auf der Netzhaut auch noch die sogenannten Stäbchen. Ungefähr 120 Millionen Stück hat jeder Mensch. Sie helfen uns, zwischen hell und dunkel zu unterscheiden, und reagieren deswegen viel empfindlicher auf helles Licht als die Zapfen.

Wie wir die Welt wahrnehmen werden, ist schon bei unserer Geburt festgelegt, nämlich in unserem Erbgut, auf unseren Chromosomen. Durch Veränderungen kann es passieren, dass Gene nicht mehr richtig funktionieren. So ein Fehler kann zum Beispiel dazu führen, dass die Zapfen andere oder auch gar keine Farbreize aufnehmen können. Menschen, bei denen das so ist, haben eine Farbsehstörung. Dabei muss man zwischen Farbenblindheit und Farbsehstörungen unterscheiden.

Kann jemand überhaupt keine Farben erkennen, spricht man von totaler Farbenblindheit oder auch Achromatopsie. Wegen eines genetischen Fehlers können die Zapfen keine Farbreize weiterleiten und bilden sich im Laufe der Zeit zurück. Diese Erkrankung ist allerdings sehr selten, in Deutschland gibt es nur etwa dreitausend Betroffene. Farbenblinde sehen ihre Umgebung nur in Schwarz-Weiß-Kontrasten und sehr unscharf, ohne funktionierende Zapfen haben sie maximal zwanzig Prozent Sehkraft. Da die Stäbchen eigentlich nicht für die Lichtverhältnisse am Tag ausgelegt sind, fühlen sich Achromaten schon bei normalem Licht geblendet. Ob Menschen mit Achromatopsie sich bewusst sind, dass sie die Welt nur in schwarz-weiß sehen, wissen wir jedoch nicht.