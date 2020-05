Was den berühmtesten Ritter aller Zeiten so beliebt macht

Wie erkläre ich’s meinem Kind? : Was den berühmtesten Ritter aller Zeiten so beliebt macht

Mehr als achthundert Jahre alt sind die Geschichten um König Artus. Dass sie bis heute so beliebt sind, hat seinen Gründe – in der Herrschaft und in den Vorlieben des berühmtesten aller Ritter.

Für den sagenhaften König Artus, den berühmtesten Ritter aller Zeiten, war das Pfingstfest, das wir am kommenden Sonntag feiern, das wichtigste Fest im ganzen Jahr – weit vor Ostern und Weihnachten. Die anderen Feste kommen in den Geschichten, die von Artus erzählen, fast gar nicht vor, und wenn doch, dann laufen sie nicht immer gut für Artus ab. Weihnachten zum Beispiel: Artus will, so steht es in einem der Romane, ein großes Fest feiern und friert dann doch allein in seiner Burg vor sich hin, während ein Fremder Artus‘ Frau Ginover anhimmelt.

Pfingsten aber ist sein Lieblingsfest – „was immer man von Artus erzählt, das ist an Pfingsten geschehen“, schreibt der mittelalterliche Dichter Wolfram von Eschenbach um das Jahr 1200.

Wie sein wohl etwas älterer Kollege Hartmann von Aue beschreibt auch Wolfram von Eschenbach den König Artus nach französischen Vorbildern, die wiederum auf noch ältere Texte zurückgreifen. Es gibt sogar Bruchstücke aus dem frühen Mittelalter, die einen Krieger beschreiben, der Artus schon ein bisschen ähnelt.