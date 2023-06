Wenn man einen Forscher oder eine Forscherin fragt, wie schwierig das mit dem Forschen eigentlich so ist, könnte die Antwort sein, dass man dabei schon auf ein paar Dinge achten muss: Was Wissenschaftler so herausfinden, sollte selbstverständlich stimmen, und andere sollten sehen oder überprüfen können, dass es stimmt. Dafür muss man so genau arbeiten, wie es geht. Man sollte sich mit dem, worüber man forscht, sehr gut auskennen, und auch wissen, was andere Leute vielleicht schon zu diesem Thema oder einem verwandten oder benachbarten Thema herausgefunden haben.

Das ist noch nicht alles, es ist aber schon genug, um zu verstehen, was für eine tolle, aber auch kniffelige Arbeit das Forschen ist. Völlig klar, dass das nicht einfach jeder oder jede kann, jedenfalls nicht so, dass dann etwas dabei herauskommt, das auch für andere wichtig ist.

Trotzdem kommt es immer wieder vor, dass Forscherinnen und Forscher alle auffordern mitzuforschen und ihnen das zu schicken, was sie herausgefunden haben. Das klingt erst einmal fragwürdig: Dürfen wirklich alle mitmachen, also auch Leute, die sich vielleicht nicht so besonders gut auskennen oder nicht so sorgfältig sind? Wie kann man sich dann darauf verlassen, was die so forschen? Wie kann man damit dann weiterarbeiten?

Ein ganz wichtiger Teil des Forschens ist das Beschreiben, das Messen, das Zählen. Nur wenn etwas genau beschrieben und gemessen ist, kann man es erkennen und wiedererkennen. Nur dann kann man sehen, ob es noch mehr davon gibt. Und ob es sich verändert. Das gilt zum Beispiel für ein einzelnes Tier, sagen wir, einen von diesen weißen Schmetterlingen, die man im Sommer sehen kann. Wer sie genau betrachtet und beschreibt, kann unterscheiden, ob es sich um einen großen oder einen kleinen Kohlweißling handelt, das sind nämlich zwei verschiedene Arten, oder um einen Rapsweißling, den gibt es auch. Wenn man misst und falls schon viele Jahre lang gemessen worden ist, kann man vielleicht herausfinden, ob ausgewachsene große Kohlweißlinge mit der Zeit immer größer werden. Oder kleiner. Oder so.

Immer weniger

Viel wichtiger aber ist die Frage, ob es mit der Zeit mehr und mehr Kohlweißlinge gibt oder immer weniger. Das eine könnte zum Problem für die Gärten und die Landwirtschaft werden, immerhin fressen die Raupen dieser Schmetterlinge Kohlblätter, die wir auch gerne essen. Aber das andere ist ein noch viel größeres Problem. Wenn es immer weniger Kohlweißlinge oder überhaupt Schmetterlinge oder überhaupt Insekten gibt, dann können sie weniger Pflanzen bestäuben. Außerdem gibt es dann weniger Futter für viele Vögel, aber auch für Frösche, Eidechsen oder manche Säugetiere.

Und das passiert leider wirklich: Es gibt immer weniger Insekten, es gibt sogar schlimm weniger Insekten, und das liegt daran, dass in der Landwirtschaft und in Gärten viel Insektengift eingesetzt wird, um die Pflanzen davor zu schützen, angefressen oder angesaugt zu werden. Und daran, dass es zum Beispiel immer weniger Wildwiesen gibt, in denen Insekten alles finden, was sie brauchen, Nahrung, Versteck und Gelegenheit zur Eiablage. Manchmal sieht man Bienenwiesen oder Insektenhotels, um das auszugleichen. Aber das ist wohl zu wenig.

Dschungelfotos, Hamsterhöhlen, Mückenarten

Es gibt in der Stadt Krefeld einen Verein von Insektenforschern, der jahrelang etwas ganz Einfaches mit einem ganz eindrucksvollen Ergebnis gemacht hat: Die Forscher sind in mehr als sechzig Naturschutzgebiete überall in Deutschland gefahren und haben immer wieder geschaut, wie viele Insekten sie dort in einem bestimmten Zeitraum mit einer Falle fangen können. Sie haben sie nicht gezählt, sondern einfach nur gemessen, wie viel Raum sie im Auffangbehälter der Falle einnehmen. Dabei ist herausgekommen, dass diese Masse in 27 Jahren um drei Viertel kleiner geworden ist. Wo also die Insekten einmal so viel Platz wie zum Beispiel vier Literpakete Milch oder Saft eingenommen haben, war es im Jahr 2017 gerade noch ein Literpaket. Dabei waren die Forscher extra in Naturschutzgebieten, also dort, wo kein Pflanzenschutzgift eingesetzt werden darf. Das Ergebnis hat viele Leute sehr erschreckt, nicht nur Insektenfreunde, nicht nur in Deutschland, weil es an einem Beispiel sichtbar macht, was wohl überall ein Problem ist.