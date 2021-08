Wie erkläre ich’s meinem Kind? : Warum manche nicht sagen dürfen, woran sie glauben

In unserer Geschichte gibt es viele Spuren, Erinnerungen und Hinweise von religiöser Verfolgung. In Frankreich wurden im 15. und 16. Jahrhundert beispielsweise lange Zeit Protestanten von Katholiken verfolgt. Französische Protestanten, die man seit 1560 Hugenotten nennt, mussten sich verstecken, um ihre Religion ausüben zu können. In einer Nacht im August des Jahres 1572 wurden sie angegriffen und Tausende von ihnen getötet. Die Ereignisse dieser Bartholomäusnacht lösten eine Fluchtwelle von Hundertausenden Hugenotten in die umliegenden protestantischen Länder aus.

Aylin Güler Redakteurin für Social Media. Folgen Ich folge





Auch Juden wurden seit dem Mittelalter besonders in Europa ausgegrenzt. Auch in muslimischen Länder werden sie bis heute angefeindet. Sie durften bestimmte Berufe nicht ausüben und mussten in abgesonderten Wohnvierteln leben, die man Ghettos nannte. Erst Ende des 18. Jahrhundert bekamen Juden dieselben Rechte wie ihre christlichen Mitbürger. Doch der Antisemitismus endete damit nicht. Die schlimmste Verfolgung der Juden fand in Deutschland während des Nationalsozialismus von 1933 bis 1945 statt. Der Vernichtungspolitik fiele sechs Millionen Juden zum Opfer. Viele von ihnen wurden in Vernichtungslagern wie Auschwitz ermordet.

Religion als Verfolgungsmotiv gehört jedoch längst nicht der Vergangenheit an. Auch heute noch werden Jesiden im Irak verfolgt, Muslime in Myanmar angegriffen und Christen in Mali zur Flucht gezwungen. Und es passiert selbst hierzulande: Erst vergangene Woche wurde bekannt, dass ein achtzehn Jahre alter Jugendlicher, der die jüdische Kopfbedeckung, eine Kippa, trug, in einem Kölner Park von einer Gruppe geschlagen und getreten wurde. Einer aus der Gruppe soll dem Opfer seine Kippa, das Zeichen seines Glaubens, vom Kopf genommen haben. Der junge Mann kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Das Thema der religiösen Verfolgung beschäftigt auch mich schon mein Leben lang, denn auch ich gehöre einer Religionsminderheit an und möchte euch heute meine Geschichte erzählen: Ich bin Alevitin. In der Türkei leben schätzungsweise zwölf bis fünfzehn Millionen Aleviten. Die Zahl ist nicht exakt feststellbar, weil viele sich nicht öffentlich zu ihrem Glauben bekennen. Denn staatlich anerkannt ist das Alevitentum in der Türkei nicht. Der Name der Aleviten leitet sich von Imam Ali ab: Die Aleviten verehren den Schwiegersohn und Cousin des Propheten Mohammed. Entstanden ist die Religion vermutlich im 13. Jahrhundert in Anatolien in der Türkei. Doch in der Wissenschaft gibt es mehrere Auffassungen über die Entstehungszeit des Alevitentums. Eine Position lautet wie folgt: Aleviten vertraten im Gegensatz zu den Sunniten die Auffassung, der Prophet Mohammed habe kurz vor seinem Tod im Jahr 632 seinen Schwiegersohn Ali zu seinem rechtmäßigen Nachfolger bestimmt. Als Nachkommen des Propheten Mohammed haben auch die zwölf Imame eine zentrale Bedeutung in der alevitischen Glaubenslehre und Kultur. Sie sollten nach dem Tod des Propheten Mohammed als tugendhafte Führungspersonen die islamische Gemeinschaft führen.