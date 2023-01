Wie erkläre ich’s meinem Kind? : Wie Fieber hilft, gesund zu werden

Aktualisiert am

Fieber strengt den Körper mächtig an. Bild: picture alliance / Frank May

Wenn ein Kind krank ist – ganz gleich ob Husten, Schnupfen oder Ohrenschmerzen – gibt es eine Sache, die Eltern besonders wichtig ist. Mit besorgtem Blick fragen sie: Hast du Fieber? Erst fühlen sie mit der Hand, ob die Stirn heiß ist, dann zücken sie das Thermometer. Doch was ist das eigentlich, Fieber? Und was ist so gefährlich daran?

Johanna Kuroczik Redakteurin im Ressort „Wissenschaft“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Das Wort „Fieber“ kommt aus dem Lateinischen. „Febris“ bedeutet so viel wie Hitze, und es stimmt: Dass wir Fieber haben, heißt, dass die Körperkerntemperatur steigt. Gewöhnlich herrschen in unserem Inneren zwischen 36,5 und 37,5 Grad. Bei dieser Wärme können alle unsere Organe gut arbeiten. Über den Tag kann es auch mal etwas wärmer oder kälter sein. Abends sind wir etwas wärmer als morgens. Und wenn ein Kind zum Beispiel gerade wild getobt hat, zeigt das Thermometer schon mal kurzzeitig mehr als 37,5 Grad. Wenn man krank ist, steigt die innere Temperatur, und die Stirn wird heiß – wie auch der Rest des Körpers. Von Fieber spricht man dann ab 38 Grad, und ab 39 gilt es als „hoch“. Wenn die Temperaturen länger jenseits der 40 Grad sind, dann machen sich Eltern und Ärzte ziemliche Sorgen.

Darum kann man es kaum glauben, dass Fieber eigentlich eine geniale Sache ist. Die innere Hitze dient unserem Körper als Werkzeug, um eine aufkeimende Krankheit zu bekämpfen. Erkältungen, Grippe oder Ohrenschmerzen werden von Erregern verursacht, von Bakterien oder Viren. Diese Organismen sind so winzig, dass man sie nur unter speziellen Mikroskopen sehen kann. Wir atmen sie beispielsweise ein, wenn jemand Krankes in unserer Nähe niest oder hustet. Im Körper richten diese Eindringlinge dann allerlei Schaden an, verursachen Schmerzen und Entzündungen. Sie können uns im schlimmsten Fall sogar töten. Doch glücklicherweise hat der Körper seine eigene Abwehr – das Immunsystem.

Dazu gehören verschiedenste Zellen, die wie winzige Polizisten durch unseren Körper patrouillieren oder ganz gezielt Bakterien angreifen. Und das ganze Abwehrsystem kann besser arbeiten, wenn es im Körper etwas wärmer ist – die Immunzellen sind aktiver und beweglicher zwischen 38 und 40 Grad. Ein weiterer Vorteil der inneren Hitze ist, dass Bakterien sie nicht mögen. Es fällt ihnen schwerer sich zu vermehren, wenn im Körper 39 Grad herrschen statt 37. Fieber ist also ein Schutzmechanismus. Kinder kriegen schneller Fieber als Erwachsene.

Doch wie genau drehen wir unsere innere Heizung auf? Das ist etwas kompliziert. Treffen Abwehrzellen des Immunsystems im Körper auf Krankheitserreger, schütten sie spezielle Botenstoffe aus. Die haben den schwierigen Namen Pyrogene. Diese rauschen dann zum Gehirn, um Alarm zu schlagen. Unser Denkorgan besteht aus rund 86 Milliarden Nervenzellen, und hier wird bekanntlich alles koordiniert, jeder Gedanke und jede Bewegung. Natürlich existiert auch eine Schaltzentrale, die für die Regulierung unseres Wärmehaushalts zuständig ist. Wenn die Botenstoffe dort ankommen, im sogenannten Hypothalamus, stellen die Nervenzellen die Soll-Temperatur im Körper hoch. Ein wenig so, als würde man eine Heizung aufdrehen. Und gerade wer in einem älteren Haus wohnt, weiß, was dann erst mal passiert – die Heizung gluckert und dröhnt, sie muss richtig arbeiten, um die Wärme zu erzeugen.