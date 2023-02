Die ganze Werbung für Blumen, Schmuck und Süßigkeiten, mit denen Leute geliebte andere Leute gefälligst beschenken sollen, zumindest, wenn es nach dem Willen der Geschäftemacher geht, das kennen wir alle aus den Tagen und Wochen vor dem Valentinstag, dem 14. Februar. Es gibt Leute, die ganz begeistert mitmachen, und andere, die genervt von dem Rummel sind, vor allem dann, wenn er dort, wo sie leben, noch nicht seit Jahrhunderten einfach dazugehört. Dass hinter dem Trubel ein Brauch und hinter dem Brauch mindestens ein katholischer Heiliger steckt, ist schon viel weniger bekannt.

Dabei wird der Valentinstag inzwischen auch hierzulande so eifrig gefeiert wie kaum ein anderer Tag eines Heiligen, den Nikolaustag am 6. Dezember und vielleicht den Martinstag am 11. November einmal ausgenommen, obwohl die katholische Kirche den armen Valentin vor mehr als fünfzig Jahren wieder aus ihrem Generalkalender gestrichen hat.

Doch von Anfang an – wobei sich die Leute nicht einmal einig sind, ob der vor ungefähr 1750 Jahren in Rom hingerichtete Heilige Valentin tatsächlich der Anfang der heute gebräuchlichen Feiern von Verliebten ist. Schließlich haben schon die alten, die noch älteren Römer am 15. Februar die Lupercalien gefeiert, ein Fruchtbarkeitsfest, in dem es auch um die ersten zarten Anzeichen des nahenden Frühlings ging. Für eine mehr als zufällige Verbindung mit dem Valentinstag, den wir heute einen Tag früher feiern, gibt es allerdings keinen Beleg.

Es gab einen Valentin von Rom, einen frühen Priester des Christentums, der am 14. Februar 269 wegen seines Glaubens hingerichtet wurde. Er soll Liebespaare christlich getraut haben, obwohl das damals, mehr als hundert Jahre, bevor das Christentum in Rom zur Staatsreligion erklärt wurde, verboten war. Man erzählt sich, er habe den Paaren zur Hochzeit Blumen aus seinem Garten geschenkt. Und die von ihm Getrauten seien besonders glücklich miteinander geworden. Mit Liebespaaren, Blumen und Glück haben wir schon mal ein paar wesentliche Zutaten zum heutigen Valentinstag beisammen.

Die Sache wird immer größer

Aber bis heute ist noch ein ziemlich langer Weg. Wir machen einen kleinen Zeitsprung von etwas mehr als tausendeinhundert Jahren zu einer der frühesten Erwähnungen des Valentinstags in der Literatur und landen im Spätmittelalter. Der englische Dichter Geoffrey Chaucer erwähnte in einem berühmten Gedicht im Jahr 1382 den Valentinstag, geschrieben, weil sich das englische Königspaar ein Jahr zuvor an diesem Tag verlobt hatte: „Es geschah am Valentinstag“, heißt es bei ihm, „als jeder Vogel kam, um seinen Partner zu wählen.“

Ein paar Jahre jünger ist die Beschreibung eines großen jährlichen Fests am französischen Königshof. Am 14. Februar wurde dort nicht nur geschmaust und getanzt und gekämpft, sondern es gab auch einen Wettbewerb für Liebeslieder und -gedichte. Zu der Zeit war es wahrscheinlich noch ein Unding, sich so etwas nicht selbst auszudenken. Knapp vierhundert Jahre später, im Jahr 1797, wurde in England allerdings ein Buch mit vielen Versen veröffentlicht, die Verliebte einfach nur noch abschreiben mussten. Auch die Valentinskarten, die Verliebte einander an diesem Tag schicken oder geben, wurden schon in großer Zahl gedruckt. Und fünfzig Jahre später schrieb jemand in einer Zeitschrift in Amerika, der Valentinstag sei auf dem Weg, ein Feiertag für das ganze Land zu werden. Die Sache wurde also immer größer.

Man muss vorsichtig sein

Hierzulande wurde der Valentinstag nach dem Zweiten Weltkrieg durch amerikanische Soldaten bekannt gemacht, die in Deutschland stationiert waren. Er kommt in einer ganzen Reihe von amerikanischen Geschichten, Filmen und Fernsehserien vor. In vielen von ihnen wird von großer Aufregung an Schulen erzählt, wenn jemand unerwartet eine Valentinskarte bekommt. Oder fest damit gerechnet hat, dass er oder sie eine bekommt, und dann wird das nichts. Oder jemand bekommt eine und weiß nicht, von wem, weil sie nicht unterschrieben ist.

Die Frage, wer wohl in wen verliebt ist, beschäftigt nicht nur Jugendliche. Auch unter Kindern sorgt sie schon für einige Aufregung. Man muss vorsichtig damit sein: Manche wollen ihre Gefühle gern für sich behalten und sie nicht einmal der oder dem heimlich Angehimmelten verraten. Andere sind genervt vom Trubel. Manchmal werden Kinder auch von anderen verspottet, weil sie angeblich verliebt sind oder jemand in sie verliebt sein soll. Das ist gemein. Eigentlich werden wir alle gern geliebt, zu lieben ist ein großartiges Gefühl, und niemand wird gern geärgert, schon gar nicht deswegen. Wenn also am Valentinstag unter Jugendlichen oder Kindern Karten oder Blumen getauscht werden, muss man bei all der Aufregung ein bisschen aufpassen, dass niemand verletzt oder beschämt wird.

Vor allem unter Erwachsenen gibt es viele, die auch richtig genervt sind vom Valentinstag. Vielleicht fühlen sie sich unter Druck gesetzt, auch mitzumachen. Andere fühlen sich allein. Manche sagen, sie wollen sich nicht von Geschäftemachern vorschreiben lassen, wann sie jemandem zeigen, dass sie ihn oder sie mögen. Und ein Geschäft ist es tatsächlich. Es werden am Valentinstag nicht nur viel mehr Blumen verkauft als sonst, sie sind oft auch ein bisschen teurer. Andererseits: Am Valentinstag schlechte Laune zu haben und den Geliebten extra nicht zu zeigen, dass man sie liebt, weil es ja alle tun, das macht doch auch keinen Spaß.