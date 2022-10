Wie erkläre ich’s meinem Kind? : Warum Lachen gesund ist

„Lachen ist gesund“, sagen manche Leute, oder „Lachen ist die beste Medizin“. Dabei denken wir, wenn wir lachen, wohl zu allerletzt daran, dass es uns heilen oder helfen könnte. Dafür ist bei all dem Quatsch im Kopf auch gar kein Platz.

Anders kann es allerdings sein, wenn wir andere zum Lachen bringen wollen. Wenn es jemandem nicht gut geht und wir ihn oder sie auf andere Gedanken bringen wollen, machen wir manchmal Witze. Es gibt sogar Leute, die sich extra zum Witzemachen verkleiden und dorthin gehen, wo Leute versorgt werden, denen es nicht so gut geht – ins Krankenhaus und ins Pflegeheim.

Wer schon mal ein paar Tage lang krank gewesen ist, der weiß, wie es ist, sich matt und elend zu fühlen. Verunsichert, weil man nicht genau weiß, wann es wieder besser wird. Gelangweilt, weil selbst die Kraft fehlt, was Tolles zu machen, und kaum jemand Zeit hat, sich ausgiebig um einen oder eine zu kümmern. Dann tut vielleicht noch etwas weh, und man beginnt, ohne es zu wollen, sich innerlich immer mehr mit diesem Wehtun zu beschäftigen. Kleiner wird der Schmerz dadurch bestimmt nicht! Und schneller wird man dadurch auch nicht wieder gesund.

Und das sind alles nur Begleiterscheinungen, wenn man ganz normal zu Hause krank ist für ein paar Tage. Im Krankenhaus kommt noch einiges dazu: Meist ist die Erkrankung oder Verletzung schlimmer oder schwieriger zu behandeln. Alles ist fremd und ungewohnt. Leute, die man nicht kennt, kommen uns nah, berühren und untersuchen uns – und das meist auch noch in Eile, weil es so viele andere gibt, um die sie sich auch noch kümmern müssen. Einerseits ist ein Krankenhaus der beste Ort, um wieder gesund zu werden. Andererseits muss man sagen, dass die fremden Geräusche und Gerüche und Leute und Tagesabläufe und Zwänge es uns auch nicht wirklich leicht machen, wieder gesund zu werden.

Auftritt Dr. Stubs. Mit diesem Namen stellte sich der Zirkusclown Michael Christensen an einem Frühlingstag vor mehr als 35 Jahren vor, als er in die Kinderabteilung eines Krankenhauses in New York spazierte, um junge Patientinnen und Patienten aufzuheitern, die eine Herzoperation hinter sich hatten. Er hatte nicht nur eine rote Clownsnase dabei, sondern auch Sachen zum Krankenhausquatschmachen wie ein paar Plastikspinnen, mit denen er so tat, als wären sie für Herzbelastungstests gedacht. Der Chefarzt war begeistert, die Frau, die Dr. Stubs eingeladen hatte (und sich eigentlich um Spenden für die Kinderabteilung des Krankenhauses kümmerte), natürlich auch. Und die Kinder erst!

Dr. Stubs musste wiederkommen, und Michael Christensen organisierte mit seinen Kollegen, das auch andere Kinderkliniken in New York von Zirkusclowns besucht wurden. Heute gibt es Krankenhausclowns in vielen Städten in vielen Ländern. Es sind nicht alles Leute, die auch in ihrem Hauptberuf Clown sind, es sind viele Ehrenamtliche, also Leute, die das machen, um etwas Gutes zu tun. Sie lernen in Kursen, wie ein Krankenhausclown auftritt, und zeigen einander auch gegenseitig Späße und Tricks. Sie kommen dann – oft zu zweit – ans Krankenbett und versuchen, mit einem Maßband Fieber zu messen. Oder sie haben eine Klopapierrolle dabei, um einen Verband anzulegen. Oder Luftballons oder Seifenblasen oder Musikinstrumente. Oder sie behaupten, dass die kleinen Patientinnen und Patienten am schnellsten wieder auf die Beine kommen, wenn sie ganz viel Süßigkeiten bekommen. Harmloser Unsinn, der hilft zu vergessen, dass alles hier in der Klinik gerade nicht so einfach ist. Außerhalb der Krankenhäuser bekommt man von ihrer Arbeit kaum etwas mit. Deshalb haben die „Clowns für Kinder im Krankenhaus“, so heißt ein deutschlandweiter Zusammenschluss, beschlossen, an diesem Freitag, den 7. Oktober, auch außerhalb von Krankenhäusern aufzutreten, damit einmal alle sehen können, was sie so machen.

Und ansteckend ist es auch noch!

Dass es guttut, auf andere Gedanken zu kommen, wenn man krank ist, ist klar. Dass es gute Laune macht, dass den Kranken leichter ums Herz wird, wenn jemand mit ihnen Späße macht. Es weckt und stärkt die Lebenslust, den Lebensmut. Und allein das hilft schon dabei, wieder gesund zu werden. Aber es gibt sogar medizinische Untersuchungen, die zeigen, welche Wirkung das Lächeln und das Lachen hat. Wenn wir lachen, atmen wir anders. Es kommt mehr Sauerstoff ins Blut, und weil auch das Herz dann schneller schlägt, wird die Sauerstoffversorgung des Körpers besser. Genauso die Durchblutung. Stresshormone – Botenstoffe, die das Gehirn ausschüttet, um den Körper auf Anstrengungen vorzubereiten – werden wieder abgebaut, ausgeschüttet werden Glückshormone, also Botenstoffe, die … na? … Genau! Sogar das Schmerzempfinden sinkt.

Es gibt Erwachsene, die so gut und wichtig finden, was Lachen alles kann, dass sie sich zum Lachen verabreden. Zum Beispiel zum Lach-Yoga. Ausgedacht hat sich das ein Arzt aus Indien vor mehr als 25 Jahren. Dabei werden keine Witze erzählt, sondern es gibt Übungen wie beim richtigen Yoga, nur dass diese Übungen mit Lachen zu tun haben. Zuerst tut man eigentlich nur so, als würde man lachen, aber das Seltsame ist, dass man später gar nicht mehr sagen kann, wann aus dem künstlichen Lachen ein richtiges geworden ist. Es passiert. Und es steckt an. Wie sonst nur Krankheiten. Dabei ist es doch gesund.