Wie erkläre ich’s meinem Kind? : Warum manche Menschen auf der Straße leben

Wer von der Arbeit, der Schule oder dem Kindergarten nach Hause geht, der meint damit die Wohnung oder das Haus, in dem er lebt. Ein Zuhause kann unterschiedlich aussehen. In manchen Familien teilen sich zum Beispiel die Geschwister einen Raum, in anderen haben Kinder ihr eigenes Zimmer. Es gibt sogar ein paar wenige Familien, die haben so viel Platz, dass ein Kind gleich zwei Räume hat, ein Schlaf- und ein Spielzimmer. Aber allen ist eine Sache gemeinsam: Sie haben ein Dach über dem Kopf.

Kim Maurus Volontärin. Folgen Ich folge

Es gibt aber auch Menschen, die haben keine Wohnung und auch kein Haus. Sie leben auf der Straße. Manchmal begegnet man ihnen, vor allem in größeren Städten. Sie schlafen zum Beispiel in Schlafsäcken auf Parkbänken oder in Zelten unter Autobahnbrücken. Alles, was sie besitzen, tragen sie mit sich herum, und meistens besitzen sie nicht viel. Nicht alle Wohnungslosen schlafen jede Nacht draußen, viele finden Unterschlupf in für sie eingerichteten Notunterkünften. In manchen dieser Einrichtungen können sie auch essen und duschen. Wohnungslose verdienen häufig das Geld, das sie zum Leben brauchen, indem sie betteln oder Pfandflaschen sammeln. Die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe ist ein Verein, der sich um wohnungslose Menschen kümmert. Den Schätzungen dieses Vereins zufolge gab es im Jahr 2020 in Deutschland insgesamt 420.000 Menschen ohne eigene Wohnung. Das sind ziemlich viele.

Die meisten dieser Menschen leben nicht schon immer auf der Straße oder in den Notunterkünften, sondern haben irgendwann ihre Wohnung verloren. Das kann viele Gründe haben, aber in erster Linie geht es immer um Geld. In Städten mieten die Menschen häufig die Wohnungen, in denen sie leben. Das heißt, ihnen gehört die Wohnung nicht, sondern sie zahlen dem Vermieter, dem Besitzer der Wohnung, Geld dafür, darin wohnen zu dürfen. Das ist meistens ziemlich teuer, vor allem in Großstädten, in denen viele Menschen leben wollen, zum Beispiel in Frankfurt oder München.

Es kann passieren, dass Menschen unerwartet ihren Job verlieren. Oder dass sie schon große Schulden haben, also jemand ihnen Geld geliehen hat, das sie zurückzahlen müssen. Manchmal werden Menschen schwer krank und können nicht weiter Geld verdienen. Oder der Tod eines ihnen nahestehenden Menschen reißt sie aus der Bahn. All das kann dazu führen, dass sie ihre alte Wohnung nicht mehr bezahlen können und Schwierigkeiten haben, eine neue zu finden.

Schlechte Umstände

In Deutschland kann man Unterstützung vom Staat bekommen, wenn man nicht arbeiten kann oder hoch verschuldet ist. Dafür muss man aber komplizierte Anträge stellen und um Hilfe fragen. Viele Menschen, die ihren Job verloren haben oder überschuldet sind, schämen sich aber dafür und fühlen sich wie Versager. Dann fällt es ihnen besonders schwer, sich darum zu kümmern. Die städtischen Behörden schicken ihnen ab und zu Post, um zu helfen, aber diese Menschen öffnen sie oft nicht mehr. Ihnen ist die Situation über den Kopf gewachsen. Im schlimmsten Fall landen sie dann auf der Straße.

Mehr zum Thema 1/ 08:43 04:10 04:27

„Viele Stellen beschränken sich darauf, Briefe zu schreiben“, sagt Werena Rosenke von der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe, die die Zahl der Wohnungslosen geschätzt hat. Rosenke ist Chefin des Vereins und hat den Überblick über die Situation von Wohnungslosen. Sie sagt, die beste Hilfe für wohnungslose Menschen ist, schon zu verhindern, dass sie überhaupt ihre Wohnung verlieren. Deshalb, sagt sie, müsse es mehr „aufsuchende Hilfe“ für Menschen in Schwierigkeiten geben. Dafür gibt es Sozialarbeiter. Das sind Menschen, deren Beruf es ist, anderen in schweren Zeiten zu helfen. Laut Rosenke müssen diese Sozialarbeiter frühzeitig auf die Menschen zugehen, die ihre Wohnung verlieren könnten. Leider aber gibt es in vielen Städten nicht genug Sozialarbeiter.

Das nächste Problem sind die hohen Mieten. „Es müssen mehr Wohnungen gebaut werden, die sozial gebunden sind“, sagt Rosenke. Damit meint sie, dass ein bestimmter Anteil der Wohnungen in einer Großstadt für Menschen mit wenig Geld reserviert wird und diese Wohnungen auch weniger kosten. Meistens sind die Mieten außerhalb einer Stadt zwar deutlich günstiger. Aber nur die wenigsten Menschen mit wenig Geld können sich ein Auto oder das Bahnticket leisten, um dann damit in die Stadt zu kommen. Auch für sie muss es deshalb möglich sein, direkt in der Stadt zu leben.

Eine gute Idee

Besonders zum jetzigen Zeitpunkt befürchtet Rosenke, dass immer mehr Menschen ihre Wohnung verlieren werden. Denn gerade gibt es eine komplizierte Kettenreaktion in Deutschland: Vereinfacht gesagt, steigen die Preise für Lebensmittel und für Strom durch den Krieg in der Ukraine sehr stark an. Alles wird teurer. „Für diejenigen, die sowieso schon wenig Geld haben, wird sich die Situation weiter verschlimmern“, sagt Rosenke.

Einige Städte machen sich schon lange Gedanken darum, wie man wohnungslosen Menschen helfen kann. Das größte Problem ist in der Regel, einen Wohnungsbesitzer zu finden, der wohnungslosen Menschen seine Wohnung gegen Geld überlassen will. Die Besitzer wollen sicher sein, dass sie das Geld für ihre Wohnung kriegen und dass sie einen Ansprechpartner haben, falls es Probleme mit den eingezogenen Menschen geben sollte. In manchen Städten funktioniert das. Karlsruhe zum Beispiel hat vor bald zwanzig Jahren ein System entwickelt, durch das Vermieter sicher sein können und ihre Wohnung ohne Bedenken an Wohnungslose vermieten. Dreitausend Menschen haben dadurch inzwischen in der Stadt ein Zuhause gefunden.

Es gibt auch Menschen, die schon so lange auf der Straße leben, dass sie gar keine Wohnung mehr wollen. Laut Werena Rosenke ist das aber nur ein kleiner Teil. Rosenke sagt, wenn man zehn Wohnungslose fragt, wünschen sich neun von ihnen wieder eine eigene Wohnung. Wohnungslose leben häufig an dem Ort, an dem sie ihre Wohnung verloren haben. Sie wollen ihre gewohnte Umgebung nicht verlassen oder woanders leben – und schon gar nicht auf der Straße.