Wie erkläre ich’s meinem Kind? : Was wir tun, damit der Frühlingsbeginn nicht an Weihnachten ist

Am 21. März ist Frühlingsbeginn? Das war zuletzt vor ein paar Jahren so, und ein nächstes Mal wird es erst in knapp achtzig Jahren so sein. Weil wir Menschen mit unserem Kalender auf eine bestimmte Weise tricksen.

Vor mehr als tausend Jahren so gebaut, dass zur Tag-und-Nacht-Gleiche die Sonne genau durch das Gebäude zu sehen ist: der „Tempel der sieben Puppen“ in den Maya-Ruinen von Dzibilchaltún in Mexiko Bild: Picture-Alliance

Wann beginnt eigentlich der Frühling? Das kommt darauf an, wen wir fragen. Die einen sortieren nach Monaten: März, April, Mai – das sind die Frühlingsmonate. Darauf haben sich zum Beispiel die Meteorologen geeinigt, also die Forscher, die sich mit den Vorgängen in der Erdatmosphäre befassen, mit dem Wetter und dem Klima. Dann gibt es Leute, die sagen: Lasst uns das doch am besten daran ablesen, wie weit die Natur ist. Diese Phänologen unterscheiden sogar verschiedene Stufen des Frühlings: Wenn draußen die Schneeglöckchen blühen, sprechen sie von Vorfrühling, wenn die Forsythien ihre gelben Blüten öffnen, ist Erstfrühling, und wenn Apfelbäume und Fliederbüsche loslegen, ist Vollfrühling. So gesehen, beginnt der Frühling in weiten Teilen des Südens unseres Landes früher als im Norden. Und oben auf den Bergen, wo es kälter ist, später als im geschützten Tal.

Dann gibt es noch Leute, die den Frühlingsbeginn astronomisch, also mit Blick auf die Himmelskörper, festlegen: Für sie beginnt der Frühling dann, wenn die Sonne genauso lang zu sehen wie nicht zu sehen ist, wenn Tag und Nacht also gleich lang sind. Die meisten Leute merken sich, dass diese Tag-und-Nacht-Gleiche am 21. März vorkommt. Aber wenn man genau nachmisst und nachrechnet, stimmt das nicht. Seit einer ganzen Zeit schon, seit 2012, war das überhaupt nicht mehr so. Hundert Jahre vorher, vor 1916, war es hingegen fast jedes Jahr so. Und seitdem ist es immer seltener geworden.

Um das zu erklären, muss man ein bisschen ausholen. Und um das zu verstehen, ein bisschen mitdenken. Wie viele Tage hat ein Jahr? 365, klarer Fall. Moment mal, sagen die besonders Schlauen: Alle vier Jahre stimmt das nicht, da steht dann nämlich auf einmal ein 29. Februar im Kalender, in einem Monat, der sonst nur 28 Tage hat, und das Jahr hat dann 366 Tage. Warum? Weil sich ein Jahr, wenn man auf Tag-und-Nacht-Gleichen oder Sommersonnenwenden schaut, leider nicht in ganzen Tagen messen lässt. Es ist 365 Tage, fünf Stunden und 49 Minuten lang. Wenn wir jetzt stur immer bis 365 zählen würden, hätte das zur Folge, dass sich der Sonnenstand immer weiter von unserer Zählweise entfernt. Dabei haben wir unseren Kalender doch irgendwann einmal, vor etwas mehr als vierhundert Jahren, extra nach der Sonne ausgerichtet.

Kein Problem, haben die Kalenderexperten gesagt: Damit sich das nicht aufstaut, fügen wir einfach alle vier Jahre diese Schaltjahre mit einem Extratag in den Kalender ein: mit dem 29. Februar. So wie im vergangenen Jahr. So wie in jedem Jahr, Regel 1, das durch vier teilbar ist (ohne dass dabei ein Rest übrigbleibt). Wenn man jetzt aber wieder nachrechnet, kommt man darauf, dass das ein bisschen Zuviel des Guten ist: Es ist ja nicht jedes Jahr genau sechs Stunden länger, als wir zählen, so dass man nach vier Jahren vier mal sechs, also die 24 Stunden eines ganzen Tages beisammenhätte. Sondern nur fünf Stunden und 49 Minuten. Vier mal elf Minuten fehlen. Und nicht einmal der Trick mit den Schaltjahren kann verhindern, dass das Sonnenjahr und unser Kalenderjahr ganz langsam immer weiter voneinander abweichen. Wenn das so weiterginge, hätten wir die Tag-und-Nacht-Gleiche nicht wie in diesem Jahr am 20. März, sondern irgendwann, in ein paar hundert Jahren, schon zu Weihnachten.