Wie erkläre ich’s meinem Kind? : Warum die Frankfurter über ihren Oberbürgermeister abstimmen

Aktualisiert am

Am Sonntag wird in Frankfurt abgestimmt. Aber nicht darüber, wer in der Stadt demnächst bestimmen oder mitbestimmen darf, sondern im Gegenteil: Es geht darum, ob der Oberbürgermeister der Stadt sein Amt verliert.

Der Oberbürgermeister einer Stadt ist nicht Chef aller Bürgerinnen und Bürger, aber er ist der Chef der Stadtverwaltung. Außerdem repräsentiert, also vertritt er die Stadt, wenn zum Beispiel eine Königin oder der Bundespräsident zu Besuch kommt. Und er hat großen politischen Einfluss. In Frankfurt ist der 64 Jahre alter Peter Feldmann Oberbürgermeister. Er ist Mitglied der SPD und wurde zum ersten Mal 2012 von den Bürgern gewählt und 2018 noch einmal. Eigentlich ist er bis 2024 gewählt. An diesem Sonntag aber sollen die Frankfurter darüber abstimmen, ob er nicht jetzt schon sein Amt verliert.

Manfred Köhler Ressortleiter der Rhein-Main-Redaktion der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Folgen Ich folge

Solche Abstimmungen sind sehr selten. Denn die Bürger können ja sowieso alle sechs Jahre entscheiden, wer ihre Oberbürgermeisterin oder ihr Oberbürgermeister ist. In Frankfurt ist aber Folgendes passiert: Die Ehefrau von Peter Feldmann wurde vor einigen Jahren Leiterin einer Kindertagesstätte der Arbeiterwohlfahrt und hat mehr Gehalt bekommen als andere Kindergarten-Leiterinnen, die die gleichen Voraussetzungen hatten wie sie. Außerdem wurde der Ehefrau Feldmanns ein Dienstwagen zur Verfügung gestellt. Das haben die anderen Leiterinnen nicht.

Die Staatsanwaltschaft, die Ermittlungen leitet, wenn etwas womöglich gegen Gesetze verstößt, ist der Ansicht, die Frau sei nur so gut behandelt worden, weil sie mit Peter Feldmann verheiratet ist. Denn die Arbeiterwohlfahrt habe gehofft, dass der Oberbürgermeister ihr umgekehrt an anderer Stelle helfen könne. Die Arbeiterwohlfahrt erhält genauso wie andere Organisationen Zuschüsse, also Geld von der Stadt, über die immer wieder neu entschieden werden muss.

Außerdem hat die Arbeiterwohlfahrt Spenden für den Wahlkampf von Peter Feldmann im Jahr 2018 gesammelt. Auch in diesem Fall meint die Staatsanwaltschaft, die Organisation habe auf ein Entgegenkommen gehofft.

Was die Staatsanwaltschaft Feldmann vorwirft, nennt man Vorteilsannahme. Man kann auch Korruption sagen. Vor einigen Tagen hat der Gerichtsprozess gegen Peter Feldmann begonnen. Ein Urteil gibt es aber noch nicht.

Als die Staatsanwaltschaft anfing, gegen Peter Feldmann zu ermitteln, haben die ersten Politiker in Frankfurt gesagt, er könne nicht Oberbürgermeister bleiben. Als klar war, dass es zu einem Gerichtsprozess kommt, erhoben noch mehr diese Forderung. Das Argument lautet, dass nicht jemand die Stadt repräsentieren kann, der womöglich bestraft wird. Oberbürgermeister müsse jemand mit einem tadellosen Ruf sein.

Mehr zum Thema 1/ 03:11

Hinzu kommt, dass Peter Feldmann sich bei anderen Gelegenheiten unbeliebt gemacht hat. Nachdem die Fußballer von Eintracht Frankfurt im Mai den Europa-Pokal gewonnen hatten, hat er dem Trainer und dem Kapitän der Mannschaft diesen Pokal bei der Siegesfeier im Rathaus entrissen. Und zuvor hatte er beim Flug zu dem Fußballspiel nach Spanien die Flugbegleiterinnen beleidigt.

Die Abstimmung am Sonntag ist kompliziert. Erstens müssen natürlich von denjenigen, die zur Wahl gehen, mehr für die Abwahl stimmen als dagegen. Sonst bleibt Peter Feldmann im Amt. Aber zweitens müssen auch mindestens 30 Prozent derjenigen, die grundsätzlich abstimmen dürfen, egal ob sie das tun oder nicht, gegen Feldmann stimmen, damit er sein Amt verliert. Wer weiß, ob so viele überhaupt zur Wahl gehen.

Vielleicht gleich noch eine Abstimmung

Diese Hürde ist deshalb so hoch, damit wirklich nur dann jemand abgewählt wird, wenn ihn ganz viele Bürger nicht mehr im Amt sehen wollen. Sonst würde womöglich ein Oberbürgermeister schon von ganz wenigen Leuten abgewählt, die sich nur einmal über ihn geärgert haben, und es gäbe ständig neue Oberbürgermeister.

Falls Feldmann am Sonntag sein Amt verliert, werden die Frankfurter im Frühjahr gleich wieder wählen dürfen, nämlich eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger. Wenn Feldmann nicht abgewählt wird, bleibt er bis 2024 im Amt. Es sei denn, er tritt vorher zurück, zum Beispiel, weil er vom Gericht wegen Korruption verurteilt wird. Niemand weiß, wie die Abstimmung am Sonntag ausgeht. Aber viele Frankfurter sind sehr gespannt.