Da sind sie wieder: Die Leute mit den roten, triefenden Nasen. Sie können einem wirklich leidtun. Völlig ausgeliefert sind sie. Endlich wieder Sonne, und dann so etwas: Unentwegt reiben sie sich die Augen, kratzen sich, schniefen, husten, einige bekommen hässliche rote Augenränder oder Flecken. Und dann diese Anfälle: Sie niesen und krümmen sich, als hätten sie ein Maschinengewehr verschluckt. Allergien sind eine schreckliche Krankheit. Das heißt: Eigentlich sind es viele Krankheiten, die eines gemeinsam haben: Bei allen Allergien kommt es im Körper wie aus dem Nichts zu einer Überreaktion.

Genauer gesagt ist es das Immunsystem, das überreagiert. Fachleute sprechen gerne vom Entgleisen des Immunsystems. Aber wie kann das passieren? Schließlich haben wir das Immunsystem, die „Körperabwehr“, um uns genau davor zu schützen: vor Krankheiten. Im Blut schiebt von unserer Geburt an ein Heer von Immunzellen Wache und von Botenstoffen, mit denen diese Blutzellen kommunizieren. Sie sollen uns schützen, vor Eindringlingen in den Körper – Viren, Bakterien, Pilzen und ganz allgemein vor kleinsten Fremdkörpern aller Art. Und genau da liegt das Problem: Es sind so viele Fremdkörper, dass das Immunsystem bei manchen Menschen regelrecht durcheinandergerät. Es ist verwirrt. Es kann nicht mehr zwischen Gut und Böse unterscheiden.

Alles, was zum eigenen Körper gehört, ist gut, alles von draußen ist böse. Das lernt unser Körper schon vor der Geburt. Es wird trainiert. Erst recht nach der Geburt, wenn wir atmen, alles mögliche schlucken, uns verletzen, und damit immer wieder winzige Fremdkörper aufnehmen. Die Immunzellen entsorgen diesen Ballast. Aber sie sind nicht perfekt. Vor allem dann nicht, wenn die Stoffe, die zum Beispiel über die Nasenschleimhaut in den Körper eindringen, eigentlich völlig harmlos sind, aber irrtümlich als böse Eindringlinge erkannt werden von unseren Immunzellen. Dann schlagen diese „Wächter“ Alarm. Sie bilden ganz fix und in großer Zahl bestimmte Stoffe, also Proteine, Antikörper oder auch Immunglobuline genannt, die genau zum eingedrungenen Fremdkörper passen, und dazu schütten die Immunzellen im Blut Botenstoffe aus: Histamin zum Beispiel. Diese Moleküle erweitern die Blutgefäße, damit immer mehr Immunzellen zur Attacke rekrutiert werden können. Das Ende vom Lied ist: Die Nase schwillt an. Auch das Nervensystem wird alarmiert: Ausstoßen das Zeug, also Luft holen und rauspressen. Wir müssen niesen. Immer wieder niesen.

Heuschnupfen heißt diese Allergie. Sie ist sehr häufig. Manche Menschen niesen nicht, sie reagieren nur durch tränende Augen. Oder ihre Atemwege verkrampfen, wenn es ganz schlimm wird und sie die Fremdkörper beim Einatmen tief einsaugen. Dann wird die Überreaktion allergisches Asthma genannt. Ein Drittel der Heuschnupfen-Patienten entwickeln irgendwann ein solches Asthma.

Manche Menschen reagieren auch nur im Gaumen allergisch, zum Beispiel auf Stoffe, die in Nüssen enthalten sind oder bestimmten reifen Obstsorten. Fast jeder Allergiker hat ganz spezielle Stoffe, auf die er oder sie allergisch reagiert. Oft sind es Pollen, die vor allem jetzt auftreten, wenn die Bäume und Sträucher blühen und diesen Blütenstaub mit dem Wind freisetzen. Die Hasel macht den Anfang, Esche und vor allem die Birke kommen, wenn es auch in der Nacht spürbar wärmer wird.

Zu gut geschützt

Pollen sind eigentlich winzig, völlig harmlos, sie sind aber auch deshalb so unangenehm für das Immunsystem, weil sie quasi nach dem Auftreffen auf der Nasenschleimhaut platzen und ihre ganzen Fremdstoffe freisetzen. Darunter sind viele Moleküle, die das Immunsystem alarmieren.

All diesen sogenannten Kontaktallergien, ob Pollen- oder Nahrungsmittelallergie, ist gemeinsam, dass immer mehr Menschen offenbar davon betroffen sind. Vor dreißig Jahren war nicht einmal jeder zehnte Mensch Allergiker, inzwischen ist es schon jeder Siebte. Wie es dazu kommen konnte, ist nicht sicher. Eine interessante These ist, dass der Mensch heutzutage nicht mehr so stark von Würmern und Parasiten befallen wird, vor allem in den wohlhabenden Ländern, in denen viel für Sauberkeit und Hygiene getan wird.

Zu schlecht trainiert

Die Immunglobuline vom Typ E (es gibt noch weitere mit Buchstaben gekennzeichneten Typen), die bei den Allergien gebildet werden, sind eigentlich nämlich genau dafür in unserem Immunsystem zuständig: für die Parasitenabwehr. Und weil es weniger Parasiten gibt, reagieren die Immunglobuline jetzt auf ähnlich aussehende, aber völlig harmlose Fremdkörper.

Eine andere Idee, warum es mehr Allergien gibt, hat auch mit Hygiene zu tun – und zwar mit übertriebener Hygiene im Haushalt und beim Spielen: Weil schon die Kinder nicht mehr mit Dreck in Verbindung kommen, viele auch nicht einmal mit einem einzigen Tier (deshalb heißt diese mögliche Erklärung auch „Dreck- und Urwaldhypothese“), wird das Immunsystem zu wenig trainiert. Und zwar genau in dem Alter, wenn das Immunsystem mit möglichst vielen Allergenen in Kontakt kommen sollte – und lernen sollte, diese zu tolerieren. Allergene nennt man sämtliche eine Allergie auslösende Fremdkörper. Ohne sie ist das Immunsystem buchstäblich unterfordert – und so bleibt es auch später. Für beide Theorien gibt es medizinische Hinweise, ganz sicher ist sich die Wissenschaft da aber noch immer nicht.